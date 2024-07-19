Кинотеатры Красноярска анонсировали показ «Дэдпула и Росомахи». Когда и где смотреть?

Кинотеатры «Луч» и «Эпицентр» начнут показывать «Дэдпула и Росомаху» с 27 июля — на их сайтах уже есть расписание и можно купить билет. Они стоят от 130 до 600 рублей в зависимости от времени сеанса, зала и места.