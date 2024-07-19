Кинотеатры Красноярска анонсировали показ «Дэдпула и Росомахи». Когда и где смотреть?

Posted 19 июля 2024, 08:51
Published 19 июля 2024, 08:51
Modified 19 июля 2024, 08:53
Updated 19 июля 2024, 08:53
Фильм «Дэдпул и Росомаха» (18+) сделан на американской киностудии Marvel Studios. Эта компания приостановила поставку своих картин в российские кинотеатры после начала СВО.
Однако кинокартину «Дэдпул и Росомаха» собираются выпустить в прокат в России с помощью пиратских копий и предсеансового обслуживания — такие показы кинотеатры стали практиковать с лета 2022 года.
Показывать фильм в Красноярске будут как минимум в четырех кинотеатрах: «Киномаксе», «Луче», «Мори Синема» и «Эпицентре».
Ранее появилась информация, что фильм в прокат выпустит еще «Стармакс», однако пока сеть кинотеатров анонсировала сеансы только в Кемерове.
Кинотеатры «Луч» и «Эпицентр» начнут показывать «Дэдпула и Росомаху» с 27 июля — на их сайтах уже есть расписание и можно купить билет. Они стоят от 130 до 600 рублей в зависимости от времени сеанса, зала и места.
В «Мори Синема» анонсировали показы с 28 июля, однако пока расписания нет. В кинотеатре предупредили, что «дата релиза может измениться».
В «Киномаксе» фильм выйдет в прокат с 1 августа, но расписание пока «составляется».
Другие красноярские кинотеатры на момент написания новости не сообщали на своих официальных сайтах и в соцсетях о показе фильма.