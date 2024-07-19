В Красноярском крае задержали мужчину, который мастурбировал перед школьницей

Posted 19 июля 2024, 04:58
Published 19 июля 2024, 04:58
Modified 19 июля 2024, 04:58
Updated 19 июля 2024, 04:58
Сообщение о мужчине, который мастурбировал в центре Канска, появилось 18 июля в телеграм-канале «ЧП Канск».
«Бегают дети, ходят люди, а человек решил себя удовлетворить, ужас! Что он в следующий раз будет делать?», — отметил автор поста.
Как рассказали в СК, возбуждено уголовное дело о развратных действиях (часть 1 статья 135 УК РФ). Подозреваемым оказался 49-летний житель Канска.
По версии следователей, 18 июля мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на площади Коростелева совершал развратные действия в отношении 15-летней девочки.
Как уточнили «ПМ» в Следкоме, подозреваемый качался на качели и мастурбировал, сидя напротив школьницы.
Сейчас проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы.