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Posted 19 июля 2024, 04:58

Published 19 июля 2024, 04:58

Modified 19 июля 2024, 04:58

Updated 19 июля 2024, 04:58

В Красноярском крае задержали мужчину, который мастурбировал перед школьницей

19 июля 2024, 04:58
В Канске задержали мужчину, который мастурбировал на улице прямо перед школьницей.

Сообщение о мужчине, который мастурбировал в центре Канска, появилось 18 июля в телеграм-канале «ЧП Канск».

«Бегают дети, ходят люди, а человек решил себя удовлетворить, ужас! Что он в следующий раз будет делать?», — отметил автор поста.

Как рассказали в СК, возбуждено уголовное дело о развратных действиях (часть 1 статья 135 УК РФ). Подозреваемым оказался 49-летний житель Канска.

По версии следователей, 18 июля мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на площади Коростелева совершал развратные действия в отношении 15-летней девочки.

Как уточнили «ПМ» в Следкоме, подозреваемый качался на качели и мастурбировал, сидя напротив школьницы.

Сейчас проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы.

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