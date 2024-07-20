В Красноярске школьник с другом нападали на таксистов. Они угрожали им пневматом

Красноярский школьник с другом с помощью пневмата угнали автомобиль у таксиста

В Красноярске девятиклассника и его друга подозревают в дерзких нападениях на таксистов и угоне автомобиля.