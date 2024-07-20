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Posted 20 июля 2024, 11:30

Published 20 июля 2024, 11:30

Modified 20 июля 2024, 12:00

Updated 20 июля 2024, 12:00

В Красноярске школьник с другом нападали на таксистов. Они угрожали им пневматом

20 июля 2024, 11:30

Красноярский школьник с другом с помощью пневмата угнали автомобиль у таксиста

В Красноярске девятиклассника и его друга подозревают в дерзких нападениях на таксистов и угоне автомобиля.

Как рассказали в МВД, сегодня утром, 20 июля, в полицию поступила информация о нападении на таксиста на улице Белинского.

Предварительно, двое неизвестных парней, угрожая оружием, пытались угнать автомобиль, однако таксист дал им отпор. На этом подозреваемые не успокоились и пошли к следующей машине.

«Направив в сторону водителя предмет, схожий с пистолетом, они завладели автомобилем марки „Рено“, на котором сразу скрылись».

Угнанный автомобиль злоумышленники бросили на Светлогорской. В итоге правоохранители задержали одного из подозреваемых на улице, второго — дома.

Как рассказали «Проспекту Мира» в полиции, подозреваемыми оказались 21-летний красноярец и его 16-летний приятель. Выяснилось, что несовершеннолетний в этом году закончил 9 класс.

Также корреспонденту «ПМ» рассказали, что у 21-летнего красноярца нашли пневматический пистолет.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и опрашиваются потерпевшие.

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