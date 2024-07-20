В Красноярске школьник с другом нападали на таксистов. Они угрожали им пневматом

Posted 20 июля 2024, 11:30
Published 20 июля 2024, 11:30
Modified 20 июля 2024, 12:00
Updated 20 июля 2024, 12:00
Как рассказали в МВД, сегодня утром, 20 июля, в полицию поступила информация о нападении на таксиста на улице Белинского.
Предварительно, двое неизвестных парней, угрожая оружием, пытались угнать автомобиль, однако таксист дал им отпор. На этом подозреваемые не успокоились и пошли к следующей машине.
«Направив в сторону водителя предмет, схожий с пистолетом, они завладели автомобилем марки „Рено“, на котором сразу скрылись».
Угнанный автомобиль злоумышленники бросили на Светлогорской. В итоге правоохранители задержали одного из подозреваемых на улице, второго — дома.
Как рассказали «Проспекту Мира» в полиции, подозреваемыми оказались 21-летний красноярец и его 16-летний приятель. Выяснилось, что несовершеннолетний в этом году закончил 9 класс.
Также корреспонденту «ПМ» рассказали, что у 21-летнего красноярца нашли пневматический пистолет.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и опрашиваются потерпевшие.