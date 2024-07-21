prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июля, 06:38

Published 21 июля, 06:38

Modified 12 ноября, 06:16

Updated 12 ноября, 06:16

Глюк’oZа странно выступила в Красноярске

Красноярцы обсуждают выступление Глюк’oZы на острове Татышев. Что случилось?

21 июля 2024, 06:38
Фото: «Немаксим».

Глюк’oZа странно выступила в Красноярске

Сюжет
Скандал с Глюкозой
Жители Красноярска заметили странности в поведении певицы во время выступления на острове Татышев 20 июля. Посетители концерта пишут, что она трогала себя за интимные места и периодически не пела.

Вокруг выступления певицы на Дне металлурга в Красноярске разгорелся спор. Одни жители защищают певицу, говорят, что у нее была «бешеная энергия» на выступлении.

«Я весь концерт отработал за кулисами. 1. Это „Глюкоза“. 2. Трезвая (50 грамм не считается). 3. Не фонограмма. Очень жизнерадостным, приятным человеком оказалась, приятно с ней работать. Если вы про „Глюкозу“ такое понаписали, то, что же вы скажете про любой рок-концерт?» — написал Johnny в сообществе «Я живу в Красноярске».
«У нее бешеная энергия, которая доходила до самых последних рядов. По поводу того, что она была пьяная: изначально „Глюкоза“ сказала, что очень долго летела до Красноярска. И почему никто не может просто подумать, что человек банально замотался. Если вам не нравится, не ходите, пожалуйста, на такое. Вас же никто не заставляет. Не занимайте места людей, кто реально приходит кайфовать. Стояла куча народу, которая даже не танцевала в передних рядах!!!» — написала Анжелика.
Видео: читательница «Проспекта Мира» Елена.

Другие зрители отмечают странности в поведении певицы. Пишут, что у нее «язык еле шевелился», что она трогала себя за интимные места и вела себя неадекватно. Кто-то даже решил, что на сцене выступал двойник.

«Я пришёл на концерт „Глюкозы“, надеялся увидеть её. Можете мне не верить. Это была не Глюкоза!!! Это попросту был двойник „Глюкозы“. Я Наташу знаю, видел её два раза вживую. Я с ней общался, я её видел и знаю, какая она. А это был двойник „Глюкозы“. Я когда увидел её на сцене, сразу понял, что это двойник „Глюкозы“. Это не „Глюкоза“. Мне так стало обидно, что она просто кинула Красноярск и обманула нас. А на самом деле „Глюкоза“ сейчас в Сочи отдыхает. Обидно, конечно, я даже не стал до конца стоять».
«Мы тоже дослушивать не стали. Фанера ещё одно дело, но когда чуть ли не полпесни у неё телефон в руках просто болтался, а слова шли, это было фиаско».

Посетительница концерта рассказала «ПМ», что в какой-то момент певице запретили общаться со зрителями со сцены.

Видео: ТВК.
Читайте также:
Фанатки Shaman из Красноярска поддержали его после блокировки на YouTubeМэра призвали осуждать концерты «звездулек» с «неприятием действий президента»Концерт Лолиты в Красноярске отменили «по просьбам общественников»Будут ли в Красноярске следить за дресс-кодом артистов после выступления Бузовой?
#Вячеслав Агеевец#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Музыка#Красноярский край#Татышев#Концерты#Комментарии#Выступление#День металлурга#Скандал с Глюкозой#Глюкоза
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика