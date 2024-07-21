Красноярцы обсуждают выступление Глюк’oZы на острове Татышев. Что случилось?

Posted 21 июля, 06:38
Published 21 июля, 06:38
Modified 12 ноября, 06:16
Updated 12 ноября, 06:16
Вокруг выступления певицы на Дне металлурга в Красноярске разгорелся спор. Одни жители защищают певицу, говорят, что у нее была «бешеная энергия» на выступлении.
«Я весь концерт отработал за кулисами. 1. Это „Глюкоза“. 2. Трезвая (50 грамм не считается). 3. Не фонограмма. Очень жизнерадостным, приятным человеком оказалась, приятно с ней работать. Если вы про „Глюкозу“ такое понаписали, то, что же вы скажете про любой рок-концерт?» — написал Johnny в сообществе «Я живу в Красноярске».
«У нее бешеная энергия, которая доходила до самых последних рядов. По поводу того, что она была пьяная: изначально „Глюкоза“ сказала, что очень долго летела до Красноярска. И почему никто не может просто подумать, что человек банально замотался. Если вам не нравится, не ходите, пожалуйста, на такое. Вас же никто не заставляет. Не занимайте места людей, кто реально приходит кайфовать. Стояла куча народу, которая даже не танцевала в передних рядах!!!» — написала Анжелика.
Другие зрители отмечают странности в поведении певицы. Пишут, что у нее «язык еле шевелился», что она трогала себя за интимные места и вела себя неадекватно. Кто-то даже решил, что на сцене выступал двойник.
«Я пришёл на концерт „Глюкозы“, надеялся увидеть её. Можете мне не верить. Это была не Глюкоза!!! Это попросту был двойник „Глюкозы“. Я Наташу знаю, видел её два раза вживую. Я с ней общался, я её видел и знаю, какая она. А это был двойник „Глюкозы“. Я когда увидел её на сцене, сразу понял, что это двойник „Глюкозы“. Это не „Глюкоза“. Мне так стало обидно, что она просто кинула Красноярск и обманула нас. А на самом деле „Глюкоза“ сейчас в Сочи отдыхает. Обидно, конечно, я даже не стал до конца стоять».
«Мы тоже дослушивать не стали. Фанера ещё одно дело, но когда чуть ли не полпесни у неё телефон в руках просто болтался, а слова шли, это было фиаско».
Посетительница концерта рассказала «ПМ», что в какой-то момент певице запретили общаться со зрителями со сцены.