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Posted 22 июля 2024, 12:08

Published 22 июля 2024, 12:08

Modified 22 июля 2024, 12:15

Updated 22 июля 2024, 12:15

Красноярцы выбрали любимую заправку для окрошки

22 июля 2024, 12:08
У жителей Красноярска спросили, чем они чаще всего заправляют окрошку.

Опрос провели в красноярском Роспотребнадзоре. В нем поучаствовали 394 человека. Самой популярной заправкой для окрошки оказался квас — за него проголосовали 46% опрошенных.

На втором месте кефир и сыворотка — за них проголосовал 21%. Еще 17% проголосовали за обычную и минеральную воду.

Среди остальных вариантов ответа были майонез, рассол и «ничем, не люблю окрошку».

В комментариях под опросом красноярцы написали свои варианты ответов. Например, кто-то заправляет окрошку айраном, таном, смесью минералки со сметаной и кефиром, кефиром с водой и уксусом.

  • Ранее красноярцам рассказали, что добавить окрошку, чтобы сделать ее полезнее.
  • «Проспект Мира» спросил у шеф-поваров красноярских ресторанов, как приготовить вкусную окрошку. В подборке есть классические и необычные рецепты.
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#Город#Люди#Общество#Еда#Лето#Опрос
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