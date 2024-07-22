Красноярцы выбрали любимую заправку для окрошки

Posted 22 июля 2024, 12:08
Published 22 июля 2024, 12:08
Modified 22 июля 2024, 12:15
Updated 22 июля 2024, 12:15
Опрос провели в красноярском Роспотребнадзоре. В нем поучаствовали 394 человека. Самой популярной заправкой для окрошки оказался квас — за него проголосовали 46% опрошенных.
На втором месте кефир и сыворотка — за них проголосовал 21%. Еще 17% проголосовали за обычную и минеральную воду.
Среди остальных вариантов ответа были майонез, рассол и «ничем, не люблю окрошку».
В комментариях под опросом красноярцы написали свои варианты ответов. Например, кто-то заправляет окрошку айраном, таном, смесью минералки со сметаной и кефиром, кефиром с водой и уксусом.