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Posted 22 июля 2024, 07:06

Published 22 июля 2024, 07:06

Modified 22 июля 2024, 08:51

Updated 22 июля 2024, 08:51

Медкарты пациентов медцентра в Красноярске нашли выброшенными посреди тротуара

22 июля 2024, 07:06
Жители Красноярска заметили десятки амбулаторных карт, разброшенных по одной из городских улиц.

Фотографии беспорядка появились в соцсетях ТВК. В комментариях пользовательница Татьяна рассказала, что на фото изображена улица Краснодарская.

По ее словам, карты были разбросаны по тротуару в районе остановки «магазин „Металлург“».

«На этих медкартах указано все — кто ты, где живёшь, сколько лет. Под суд надо за такую халатность. Медицинская карта не макулатура!», — пишет женщина.

Пользователей ситуация возмутила.

«Сроки хранения медицинской документации не соблюдаются. Условия утилизации документации не соблюдаются. Про врачебную тайну вообще молчу», — говорит Людмила.
«Там не только врачебная тайна, но и персональные данные», — добавляет Ольга.

Судя по фото, амбулаторные карты принадлежат пациентам многопрофильного медицинского центра им. Г. Н. Сперанского, расположенного на проспекте Ульяновский, 4д.

«Проспект Мира» обратился в медучреждение за комментарием. Корреспонденту сообщили, что руководства нет на месте и заявили, что перезвонят в ближайшее время.

В полиции «ПМ» пообещали так же пообещали прокомментировать информацию о случившемся.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Полиция#МВД
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