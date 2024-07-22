Медкарты пациентов медцентра в Красноярске нашли выброшенными посреди тротуара

Posted 22 июля 2024, 07:06
Published 22 июля 2024, 07:06
Modified 22 июля 2024, 08:51
Updated 22 июля 2024, 08:51
Фотографии беспорядка появились в соцсетях ТВК. В комментариях пользовательница Татьяна рассказала, что на фото изображена улица Краснодарская.
По ее словам, карты были разбросаны по тротуару в районе остановки «магазин „Металлург“».
«На этих медкартах указано все — кто ты, где живёшь, сколько лет. Под суд надо за такую халатность. Медицинская карта не макулатура!», — пишет женщина.
Пользователей ситуация возмутила.
«Сроки хранения медицинской документации не соблюдаются. Условия утилизации документации не соблюдаются. Про врачебную тайну вообще молчу», — говорит Людмила.
«Там не только врачебная тайна, но и персональные данные», — добавляет Ольга.
Судя по фото, амбулаторные карты принадлежат пациентам многопрофильного медицинского центра им. Г. Н. Сперанского, расположенного на проспекте Ульяновский, 4д.
«Проспект Мира» обратился в медучреждение за комментарием. Корреспонденту сообщили, что руководства нет на месте и заявили, что перезвонят в ближайшее время.
В полиции «ПМ» пообещали так же пообещали прокомментировать информацию о случившемся.