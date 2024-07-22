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Posted 22 июля 2024, 12:51

Published 22 июля 2024, 12:51

Modified 22 июля 2024, 14:09

Updated 22 июля 2024, 14:09

В Красноярске после дождя залило водой Николаевский проспект. Власти сказали почему

22 июля 2024, 12:51

В Красноярске после дождя залило водой Николаевский проспект

В Красноярске, 22 июля, во время дождя Николаевский проспект заливало водой. Она сбегала на проезжую часть прямо с горы.

Ролик появился в телеграм-канале «Борус. Люди». «Проспекту Мира» в департаменте градостроительства объяснили, что вода сбегала со склона на Николаевский проспект из-за забитой ливневки.

В ведомстве рассказали, что после дождя, который прошел 19 июля, ливневая канализация забилась глиной и камнями.

«Из-за незавершенных работ при строительстве ветки новой ливневой канализации прежняя перестала справляться с потоком воды».

В департаменте сообщили, что размытый грунт на склоне засыпят после того, как колодцы ливневки прочистят.

На данный момент власти Красноярска планируют провести третьи по счету торги на завершение строительства ливневки в районе дома на 2-й Огородной, 25.

  • Ранее мы писали о том, что ни одна компания в Красноярске не подала заявку на участие в торгах по выбору подрядчика для укрепления склона рядом с жилыми домами в Студгородке. Речь идет об участке на улицах Дачная, 37 — 2-я Огородная, 25.

Дома на улице 2-й Огородной строила компания «Реставрация». Через несколько лет после сдачи в домах и рядом с ними начали происходить ЧП — лопались трубы, обрушался склон.

Прокурорская проверка показала, что застройщик не построил отвод поверхностных вод, а также не обустроил подпорные стены и не укрепил откосы, из-за чего земля обрушилась. На участке вводили режим ЧС, а из городского бюджета потратили 171 миллион рублей на восстановительные работы.

Прокуратура потребовала через суд взыскать с «Реставрации» сумму ущерба, потраченную з городского бюджета на аварийно-восстановительные работы.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Дождь#Вода#Склон
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