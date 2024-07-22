В Красноярске после дождя залило водой Николаевский проспект. Власти сказали почему

Posted 22 июля 2024, 12:51
Published 22 июля 2024, 12:51
Modified 22 июля 2024, 14:09
Updated 22 июля 2024, 14:09
Ролик появился в телеграм-канале «Борус. Люди». «Проспекту Мира» в департаменте градостроительства объяснили, что вода сбегала со склона на Николаевский проспект из-за забитой ливневки.
В ведомстве рассказали, что после дождя, который прошел 19 июля, ливневая канализация забилась глиной и камнями.
«Из-за незавершенных работ при строительстве ветки новой ливневой канализации прежняя перестала справляться с потоком воды».
В департаменте сообщили, что размытый грунт на склоне засыпят после того, как колодцы ливневки прочистят.
На данный момент власти Красноярска планируют провести третьи по счету торги на завершение строительства ливневки в районе дома на 2-й Огородной, 25.
Прокурорская проверка показала, что застройщик не построил отвод поверхностных вод, а также не обустроил подпорные стены и не укрепил откосы, из-за чего земля обрушилась. На участке вводили режим ЧС, а из городского бюджета потратили 171 миллион рублей на восстановительные работы.
Прокуратура потребовала через суд взыскать с «Реставрации» сумму ущерба, потраченную з городского бюджета на аварийно-восстановительные работы.