17-летний парень погиб после обрушения стены в торговом центре на Взлетке

Сегодня, 23 июля, в Красноярске во время проведения строительных работ в здании ТЦ «Атриум» на Взлетке на троих рабочих обрушилась стена. Один из них скончался.

Как сообщили в МЧС, при проведении демонтажных работ рабочие нарушили технику безопасности. В результате пострадали три человека, один из них скончался. В СК сообщили, что погибшим оказался 17-летний юноша. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Двое других молодых людей — 17 и 18 лет — пострадали, они живы. Сейчас проводится проверка. На месте происшествия работает следователь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.