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Posted 23 июля 2024, 12:01

Published 23 июля 2024, 12:01

Modified 23 июля 2024, 12:34

Updated 23 июля 2024, 12:34

17-летний парень погиб после обрушения стены в торговом центре на Взлетке

23 июля 2024, 12:01
Сегодня, 23 июля, в Красноярске во время проведения строительных работ в здании ТЦ «Атриум» на Взлетке на троих рабочих обрушилась стена. Один из них скончался.

Как сообщили в МЧС, при проведении демонтажных работ рабочие нарушили технику безопасности. В результате пострадали три человека, один из них скончался.

В СК сообщили, что погибшим оказался 17-летний юноша. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Двое других молодых людей — 17 и 18 лет — пострадали, они живы.

Сейчас проводится проверка. На месте происшествия работает следователь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#МЧС#СК#Взлетка#Погибший#Торговый центр
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