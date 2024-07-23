17-летний парень погиб после обрушения стены в торговом центре на Взлетке

Posted 23 июля 2024, 12:01
Published 23 июля 2024, 12:01
Modified 23 июля 2024, 12:34
Updated 23 июля 2024, 12:34
Как сообщили в МЧС, при проведении демонтажных работ рабочие нарушили технику безопасности. В результате пострадали три человека, один из них скончался.
В СК сообщили, что погибшим оказался 17-летний юноша. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Двое других молодых людей — 17 и 18 лет — пострадали, они живы.
Сейчас проводится проверка. На месте происшествия работает следователь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.