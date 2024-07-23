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Posted 23 июля 2024, 11:25

Published 23 июля 2024, 11:25

Modified 26 июля 2024, 13:40

Updated 26 июля 2024, 13:40

Эксперты рассказали о полезных свойствах употребления какао

23 июля 2024, 11:25
Многим своим полезным эффектам какао обязано теобормину и теофиллину. На пользе какао также настаивают ученые Швейцарии, которые объяснили, как этот продукт улучшает кровообращение.

Научно доказано, что какао содержит в себе вещества, которые повышают уровень энергии и улучшают концентрацию. За эти эффекты отвечают теобормин и теофиллин. Они же помогают снизить давление, улучшить пищеварение и работу мозга, но для этого продукт придется потреблять в сыром виде.

Одними из сторонников пользы какао являются швейцарские ученые, отмечавшие улучшение кровообращения благодаря поступающему из какао в организм оксида азота, пишет ИА RuNews24.ru.

Какао-бобы также содержат такие важные для организма микроэлементы, как калий, магний и цинк, которые очень распространены в качестве отдельных пищевых добавок.

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