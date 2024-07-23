Эксперты рассказали о полезных свойствах употребления какао

Научно доказано, что какао содержит в себе вещества, которые повышают уровень энергии и улучшают концентрацию. За эти эффекты отвечают теобормин и теофиллин. Они же помогают снизить давление, улучшить пищеварение и работу мозга, но для этого продукт придется потреблять в сыром виде.