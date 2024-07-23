Эксперты рассказали о полезных свойствах употребления какао

Posted 23 июля 2024, 11:25
Published 23 июля 2024, 11:25
Modified 26 июля 2024, 13:40
Updated 26 июля 2024, 13:40
Научно доказано, что какао содержит в себе вещества, которые повышают уровень энергии и улучшают концентрацию. За эти эффекты отвечают теобормин и теофиллин. Они же помогают снизить давление, улучшить пищеварение и работу мозга, но для этого продукт придется потреблять в сыром виде.
Одними из сторонников пользы какао являются швейцарские ученые, отмечавшие улучшение кровообращения благодаря поступающему из какао в организм оксида азота, пишет ИА RuNews24.ru.
Какао-бобы также содержат такие важные для организма микроэлементы, как калий, магний и цинк, которые очень распространены в качестве отдельных пищевых добавок.