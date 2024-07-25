Красноярцам показали, как ездить по новой развязке из Пашенного. Но она еще не готова

Posted 25 июля, 02:49
Published 25 июля, 02:49
Modified 5 сентября, 03:50
Updated 5 сентября, 03:50
Видео публикует департамента градостроительств. В нем показали, как после завершения работ можно будет проезжать по развязке.
Движение на развязке еще не открыли — рабочим осталось уложить 600 метров бордюра, закатать около 250-280 метров асфальта, поставить габаритные ворота под мостом, установить дорожные знаки, демонтировать старые и смонтировать обновленные рельсовые пути, сделать тротуары, газоны и подключить освещение.
Движение по развязке обещали открыть 31 июля.
Развязку планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП — ее должны были перенести до конца 2023 года.