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Posted 25 июля, 02:49

Published 25 июля, 02:49

Modified 5 сентября, 03:50

Updated 5 сентября, 03:50

Красноярцам показали, как ездить по новой развязке из Пашенного

Красноярцам показали, как ездить по новой развязке из Пашенного. Но она еще не готова

25 июля 2024, 02:49
Фото: t.me/gradvestnik

Красноярцам показали, как ездить по новой развязке из Пашенного

Красноярцам показали, как можно будет проехать по новой дороге из Пашенного в Тихие Зори.

Видео публикует департамента градостроительств. В нем показали, как после завершения работ можно будет проезжать по развязке.

Видео: t.me/gradvestnik.

Движение на развязке еще не открыли — рабочим осталось уложить 600 метров бордюра, закатать около 250-280 метров асфальта, поставить габаритные ворота под мостом, установить дорожные знаки, демонтировать старые и смонтировать обновленные рельсовые пути, сделать тротуары, газоны и подключить освещение.

Движение по развязке обещали открыть 31 июля.

Развязку планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП — ее должны были перенести до конца 2023 года.

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