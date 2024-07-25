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Posted 25 июля, 09:22

Published 25 июля, 09:22

Modified 22 декабря, 03:36

Updated 22 декабря, 03:36

Стало известно, как будут отдыхать россияне в 2025 году

Красноярцам рассказали, как будем отдыхать в 2025 году. Публикуем календарь

25 июля 2024, 09:22
Фото: 1MI.

Стало известно, как будут отдыхать россияне в 2025 году

Жители России будут отдыхать 11 дней в предстоящие новогодние праздники. Об этом заявили в Минтруда РФ.

В министерстве труда и социальной защиты рассказали, когда и сколько дней будут отдыхать россияне, включая жителей Красноярского края, в 2025 году.

Фото: mintrud.gov.ru

Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Затем выходные будут с 22 по 23 февраля, а также с 8 по 9 марта.

На майские праздники россияне будут отдыхать восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В июне жителей России ждут четыре выходных дня — с 12 по 15 июня.

Затем длинные выходные ждут россиян только в ноябре. В честь Дня народного единства будем отдыхать со 2 по 4 ноября.

Следующие новогодние каникулы предлагают установить с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Работа#Праздники#Красноярский край#Календарь#Отдых#Новогодние праздники
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