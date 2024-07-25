Красноярцам рассказали, как будем отдыхать в 2025 году. Публикуем календарь

Posted 25 июля, 09:22
Published 25 июля, 09:22
Modified 22 декабря, 03:36
Updated 22 декабря, 03:36
В министерстве труда и социальной защиты рассказали, когда и сколько дней будут отдыхать россияне, включая жителей Красноярского края, в 2025 году.
Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Затем выходные будут с 22 по 23 февраля, а также с 8 по 9 марта.
На майские праздники россияне будут отдыхать восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В июне жителей России ждут четыре выходных дня — с 12 по 15 июня.
Затем длинные выходные ждут россиян только в ноябре. В честь Дня народного единства будем отдыхать со 2 по 4 ноября.
Следующие новогодние каникулы предлагают установить с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.