Рейтинг регионов по использованию БАС определят результаты тестирования беспилотников

Posted 25 июля 2024, 10:26
Published 25 июля 2024, 10:26
Modified 25 июля 2024, 10:26
Updated 25 июля 2024, 10:26
Издание сообщает, что компания «БАС» представила 15 сценариев использования беспилотников для гражданских учений, проходящих в три этапа. Среди предложений были такие решения, как доставка грузов, кадастровые исследования и мониторинг территорий, лесных и сельскохозяйственных угодий, пишет transsibinfo.com.
В рамках панельной дискуссии с участием компаний перспективного портфеля Фонда НТИ («БАС», «ФТК» и «Аэролинк») было отмечено, что результаты тестирования будут учтены при составлении федерального рейтинга дронификации регионов РФ. Лидеры рейтинга смогут рассчитывать на значительные бюджетные преференции для развития в своих регионах беспилотных технологий.
На сахалинском аэродроме «Пушисты» команды выполняли полеты по техзаданиями и разрабатывали дорожные карты внедрения сценариев применения БАС. Финальная часть мероприятия оказалась наиболее интересной и зрелищной — участники продемонстрировали практические навыки управления дронами.
В ходе масштабных испытаний беспилотных летательных аппаратов появилась возможность не только протестировать их работу в реальных условиях, но и отработать взаимодействие между участниками государственного гражданского заказа на услуги дронов в рамках полевых учений с элементами экономической игры.
На мероприятии «Архипелаг-2024» был представлен первый в России маркетплейс для дронов Налетай.рф, созданный ГТЛК. Эта эффекивная площадка позволит продавать и покупать БАС, а также участвовать в программах государственных закупок и льготного лизинга.
Во время «Архипелага 2024» компания «БАС» подписала ряд значимых соглашений в сфере беспилотной авиации. В частности, согласно договору с ООО «СТРАТУС», «БАС» получит эксклюзивные права на дистрибуцию тренажера-симулятора UAVPROF DRONE SIMULATOR, предназначенного для подготовки специалистов в области беспилотной агроавиации.
Также было подписано соглашение с ООО «Техноджет» о разработке многоцелевого беспилотного самолета на основе модели «Аккорд-201» и совместном участии компаний в продвижении разработок и новейших технологий БАС в производство.
Директор по развитию гражданских проектов БАС АО «Концерн „Калашников“ Владимир Маркин отметил, что на „Архипелаге“ уделили много внимания взаимодействию с регионами, федеральными игроками, а также с теми, кто занимается операторскими и эксплуатационными услугами, маркетингом и сервисом. Одной из таких компаний является ООО „БАС“, с которой концерн выстраивает долгосрочные отношения по развитию региональных рынков, предложению услуг и реализации возможностей под ключ.