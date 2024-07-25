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Posted 25 июля 2024, 10:26

Published 25 июля 2024, 10:26

Modified 25 июля 2024, 10:26

Updated 25 июля 2024, 10:26

Рейтинг регионов по использованию БАС определят результаты тестирования беспилотников

25 июля 2024, 10:26
На Сахалине состоялся проектно-образовательный интенсив «Архипелаг», в котором участвовали представители 78 российских регионов и международные делегации.

Издание сообщает, что компания «БАС» представила 15 сценариев использования беспилотников для гражданских учений, проходящих в три этапа. Среди предложений были такие решения, как доставка грузов, кадастровые исследования и мониторинг территорий, лесных и сельскохозяйственных угодий, пишет transsibinfo.com.

В рамках панельной дискуссии с участием компаний перспективного портфеля Фонда НТИ («БАС», «ФТК» и «Аэролинк») было отмечено, что результаты тестирования будут учтены при составлении федерального рейтинга дронификации регионов РФ. Лидеры рейтинга смогут рассчитывать на значительные бюджетные преференции для развития в своих регионах беспилотных технологий.

На сахалинском аэродроме «Пушисты» команды выполняли полеты по техзаданиями и разрабатывали дорожные карты внедрения сценариев применения БАС. Финальная часть мероприятия оказалась наиболее интересной и зрелищной — участники продемонстрировали практические навыки управления дронами.

В ходе масштабных испытаний беспилотных летательных аппаратов появилась возможность не только протестировать их работу в реальных условиях, но и отработать взаимодействие между участниками государственного гражданского заказа на услуги дронов в рамках полевых учений с элементами экономической игры.

На мероприятии «Архипелаг-2024» был представлен первый в России маркетплейс для дронов Налетай.рф, созданный ГТЛК. Эта эффекивная площадка позволит продавать и покупать БАС, а также участвовать в программах государственных закупок и льготного лизинга.

Во время «Архипелага 2024» компания «БАС» подписала ряд значимых соглашений в сфере беспилотной авиации. В частности, согласно договору с ООО «СТРАТУС», «БАС» получит эксклюзивные права на дистрибуцию тренажера-симулятора UAVPROF DRONE SIMULATOR, предназначенного для подготовки специалистов в области беспилотной агроавиации.

Также было подписано соглашение с ООО «Техноджет» о разработке многоцелевого беспилотного самолета на основе модели «Аккорд-201» и совместном участии компаний в продвижении разработок и новейших технологий БАС в производство.

Директор по развитию гражданских проектов БАС АО «Концерн „Калашников“ Владимир Маркин отметил, что на „Архипелаге“ уделили много внимания взаимодействию с регионами, федеральными игроками, а также с теми, кто занимается операторскими и эксплуатационными услугами, маркетингом и сервисом. Одной из таких компаний является ООО „БАС“, с которой концерн выстраивает долгосрочные отношения по развитию региональных рынков, предложению услуг и реализации возможностей под ключ.

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