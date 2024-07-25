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Posted 25 июля 2024, 04:19

Published 25 июля 2024, 04:19

Modified 25 июля 2024, 06:40

Updated 25 июля 2024, 06:40

В Красноярске туристкам запретили фотографироваться у речного вокзала. Это законно?

25 июля 2024, 04:19
В Красноярске туристкам не дали сфотографироваться на открытой террасе речного вокзала. По словам девушек, их выгнала неизвестная женщина.

В июне 2024 года фотограф Екатерина рассказала, что за фотосессии на фоне речного вокзала начали брать деньги.

По словам девушки, во время съемки к ней вышел администратор и заявил, что проводить фотосессии разрешено только после согласования. Более того, за это нужно еще и заплатить три тысячи рублей.

В июле в краевой Службе по государственной охране объектов культурного наследия сообщили, что речной вокзал является культурной ценностью и доступ к нему должен быть свободным, а фотосессии бесплатными.

Туристки рассказали Ngs24.ru, что во время прогулки по центру города заметили здание речвокзала и решили посетить его. Проход был открыт, поэтому они прошли на центральную террасу, чтобы сфотографироваться.

По словам туристок, в этот момент с криками вышла неизвестная женщина, начала выгонять их и указывать на то, чтобы они читали объявление.

Девушки отмечают, что с трудом нашли листок, на котором написано, что речной вокзал является частной собственностью и фотоссесии проводятся платно и по предварительной записи.

20 июля в соцсетях бизнес-центра «Речной» появилось обращение к гостям и жителям Красноярска. В посте указано, что все желающие могут бесплатно посетить речвокзал по вторникам и пятницам с 10:00 до 12:00.

Представитель бизнес-центра заявил «Проспекту Мира», что читал в СМИ о случившемся, однако не в курсе ситуации.

«Дело в том, что девушки не указали, в какое время они были и кто именно на них кричал. У нас есть установленное время для дней открытых дверей. Все желающие могут свободно и беспрепятственно пройти в здание».

Собеседник объяснил корреспонденту «ПМ», что, несмотря на то, что здание речного вокзала является объектом культурного наследия, оно находится в частной собственности. Сейчас в здании находится бизнес-центр, в котором работают люди и проходят различные мероприятия.

«Время содержания и охраны объекта находится в ответственности собственника», — добавил представитель бизнес-центра.

В краевой службе по охране по государственной охране объектов культурного наследия заявили, что объект находится в частных руках, поэтому по вопросам доступа следует обращаться к собственнику.

#Никита Алексеев#Город#Деньги#Люди#Общество#Фотографии#Красноярск#Съемки#Туристы
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