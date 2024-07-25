В Красноярске туристкам запретили фотографироваться у речного вокзала. Это законно?

Posted 25 июля 2024, 04:19
Published 25 июля 2024, 04:19
Modified 25 июля 2024, 06:40
Updated 25 июля 2024, 06:40
В июне 2024 года фотограф Екатерина рассказала, что за фотосессии на фоне речного вокзала начали брать деньги.
По словам девушки, во время съемки к ней вышел администратор и заявил, что проводить фотосессии разрешено только после согласования. Более того, за это нужно еще и заплатить три тысячи рублей.
В июле в краевой Службе по государственной охране объектов культурного наследия сообщили, что речной вокзал является культурной ценностью и доступ к нему должен быть свободным, а фотосессии бесплатными.
Туристки рассказали Ngs24.ru, что во время прогулки по центру города заметили здание речвокзала и решили посетить его. Проход был открыт, поэтому они прошли на центральную террасу, чтобы сфотографироваться.
По словам туристок, в этот момент с криками вышла неизвестная женщина, начала выгонять их и указывать на то, чтобы они читали объявление.
Девушки отмечают, что с трудом нашли листок, на котором написано, что речной вокзал является частной собственностью и фотоссесии проводятся платно и по предварительной записи.
20 июля в соцсетях бизнес-центра «Речной» появилось обращение к гостям и жителям Красноярска. В посте указано, что все желающие могут бесплатно посетить речвокзал по вторникам и пятницам с 10:00 до 12:00.
Представитель бизнес-центра заявил «Проспекту Мира», что читал в СМИ о случившемся, однако не в курсе ситуации.
«Дело в том, что девушки не указали, в какое время они были и кто именно на них кричал. У нас есть установленное время для дней открытых дверей. Все желающие могут свободно и беспрепятственно пройти в здание».
Собеседник объяснил корреспонденту «ПМ», что, несмотря на то, что здание речного вокзала является объектом культурного наследия, оно находится в частной собственности. Сейчас в здании находится бизнес-центр, в котором работают люди и проходят различные мероприятия.
«Время содержания и охраны объекта находится в ответственности собственника», — добавил представитель бизнес-центра.
В краевой службе по охране по государственной охране объектов культурного наследия заявили, что объект находится в частных руках, поэтому по вопросам доступа следует обращаться к собственнику.