В Красноярском крае хозяйка приюта обвинила соседей в убийстве животных и угрозах

Posted 25 июля 2024, 12:17
Published 25 июля 2024, 12:17
Modified 26 июля 2024, 06:12
Updated 26 июля 2024, 06:12
В редакцию «Проспекта Мира» обратилась Татьяна Хало, которая является хозяйкой приюта в селе Моисеевка.
Девушка утверждает, что односельчане якобы нападают на нее, разбивают окна в доме, жалуются в различные инстанции. Также Татьяна говорит, что люди пытались отравить животных и угрожали ей смертью.
По ее словам, в апреле 2023 года умерла лошадь Полли. В этот момент девушки не было рядом. В июне в загон для лошадей, отмечает Татьяна, неизвестные подсыпали концентраты, которые вызвали проблемы со здоровьем у животных.
Ответственными за все это Татьяна считает нескольких жителей села, включая библиотекаря, помощника депутата и их знакомых.
«Я сделаю все возможное, чтобы люди, раздувшие пламя войны из-за личной неприязни ко мне, понесли ответственность за свои действия», — говорит хозяйка приюта.
Корреспонденту «ПМ» в МВД заявили, что с марта этого года в полицию поступило несколько сообщений от жителей села Моисеевка. Они жаловались на Хало за ненадлежащее содержание животных.
«Поступали сообщения о том, что живущие на ее участке собаки неоднократно срывались с цепей и бегали по селу, пугая жителей. Также был зарегистрирован материал по факту того, что ее собаки загрызли соседскую курицу. Сейчас он передан в административную комиссию», — заявили в МВД.
Кроме того, в полиции рассказали, что и Татьяна обращалась в правоохранительные органы по поводу угроз со стороны односельчан. Однако проверка ничего не нашла. Что касается гибели лошади, то, по заключению ветеринара, животное умерло по естественной причине из-за заболевания».
«Заявлений о повреждении имущества от девушки не поступало. Сейчас полиция проводит проверку по факту оскорблений в отношении Татьяны в соцсетях».