Эксперты рассказали об изменениях для владельцев дач и мангалов

С началом теплого лета владельцы дач используют мангалы и жарят шашлыки. Но с 2024 года вступили в силу более строгие правила пожарной безопасности, которые теперь касаются каждого владельца участков.

Если правила не соблюдать, то можно нарваться на серьезный штраф. Но обо всем по порядку. В марте 2023 года МЧС упростило требования для дачников и садоводов. Однако правила безопасности никто не отменял. Теперь можно сжигать мусор и жарить шашлыки при соблюдении определённых условий, пишет ИА RuNews24.ru. Так, огонь можно разводить на расстоянии 15 метров от строений, вместо прежних 50 метров. Также можно использовать бочки, чтобы сжечь мусор, но не ближе чем 7,5 метров от зданий. Также стоит помнить, что огонь можно разводить только в безветренную погоду. А контролировать пламя обязаны взрослые, а не дети. Кроме того, нельзя жечь резину и другие опасные материалы, необходимо помнить о воздействии на природу и уважать соседей. С 2024 года штрафы за нарушение этих правил значительно увеличены — теперь их диапазон составляет от 5 000 до 15 000 рублей. При особом противопожарном режиме размер штрафа увеличивается до 20 000 рублей. А если по вашей вине случился пожар, то помимо компенсации ущерба придется заплатить штраф в размере 50 000 рублей. Однако важно помнить, что самое главное наказание — это не деньгами. При распространении огня владельцы участков могут потерять самое главное — свои дома и жизни любимых домочадцев.