Красноярцам рассказали, как выбрать спелые дыни и арбузы. Подробная инструкция

К примеру, у дыни противоположная сторона от хвостика должна быть немного мягкой. Если она твердая, то значит еще неспелая. Щелкнув по дыни, должен раздаться глухой звук. Также специалисты отмечают, что спелая дыня должна ароматно пахнуть.