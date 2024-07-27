Красноярцам рассказали, как выбрать спелые дыни и арбузы. Подробная инструкция

Posted 27 июля 2024, 08:52
Published 27 июля 2024, 08:52
Modified 29 июля 2024, 05:51
Updated 29 июля 2024, 05:51
По словам специалистов, при выборе арбуза необходимо обратить внимание на корку. Она должна быть яркой, блестящей и твердой. Признаками спелого арбуза являются сухие усик и плодоножка.
Спелый арбуз после удара ладонью должен завибрировать, а после щелчка издать умеренно звонкий звук.
Вот еще несколько признаков спелого арбуза:
Похожие признаки и у спелых дынь. Однако есть небольшие различия.
К примеру, у дыни противоположная сторона от хвостика должна быть немного мягкой. Если она твердая, то значит еще неспелая. Щелкнув по дыни, должен раздаться глухой звук. Также специалисты отмечают, что спелая дыня должна ароматно пахнуть.
В Роспотребнадзоре советуют выбирать дыни и арбузы среднего размера.
Специалисты советуют не покупать уже вскрытый арбуз или дыню. Дело в том, что в месте разреза содержатся вредные микроорганизмы.
Доедать мякоть до самой корочки не нужно. Именно там концентрируются вредные вещества.