Красноярск попал в топ-10 экофрендли городов-миллионников. Жители этого не чувствуют

Posted 28 июля 2024, 04:31
Published 28 июля 2024, 04:31
Modified 29 июля 2024, 05:48
Updated 29 июля 2024, 05:48
Рейтинг составили 2ГИС и научный центр Smart Urban Nature. Города оценивали по шести направлениям: доступность парков, водоёмов, общественного транспорта и велоинфраструктуры, разнообразие экопрактик и самочувствие жителей.
Красноярск занял второе место по доступности воды, восьмое — по доступности парков, десятое — по доступности транспорта.
Однако по критерию «самочувствие жителей» Красноярск оказался худшим из всех городов рейтинга — жители поставили 4,8 балла из 10.
В итоге Красноярск набрал 53,7 балла из 100 и занял десятое место в общем топе. Самыми экофрендли городами стали Санкт-Петербург, Москва и Пермь.