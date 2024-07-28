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Posted 28 июля 2024, 04:31

Published 28 июля 2024, 04:31

Modified 29 июля 2024, 05:48

Updated 29 июля 2024, 05:48

Красноярск попал в топ-10 экофрендли городов-миллионников. Жители этого не чувствуют

28 июля 2024, 04:31

Красноярск попал в топ-10 экофрендли городов-миллионников

Красноярск занял 10 место среди городов-миллионников по удобству ведения экологического образа жизни.

Рейтинг составили 2ГИС и научный центр Smart Urban Nature. Города оценивали по шести направлениям: доступность парков, водоёмов, общественного транспорта и велоинфраструктуры, разнообразие экопрактик и самочувствие жителей.

Красноярск занял второе место по доступности воды, восьмое — по доступности парков, десятое — по доступности транспорта.

Однако по критерию «самочувствие жителей» Красноярск оказался худшим из всех городов рейтинга — жители поставили 4,8 балла из 10.

В итоге Красноярск набрал 53,7 балла из 100 и занял десятое место в общем топе. Самыми экофрендли городами стали Санкт-Петербург, Москва и Пермь.

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