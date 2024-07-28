Зачем ехать в Дагестан, что там делать и сколько стоит отдых? Рассказ красноярки

Ирина рассказала, что еще весной задумалась об отдыхе вместе с подругой и детьми. Она рассказала, что до этого летала отдыхать в Абхазию — тогда за путевку на неделю для себя и дочери она отдала 70 тысяч, а в этом году такая путевка стоила бы 188 тысяч. Красноярка решила поискать что-то другое.