Зачем ехать в Дагестан, что там делать и сколько стоит отдых? Рассказ красноярки

Posted 28 июля 2024, 11:56
Published 28 июля 2024, 11:56
Modified 31 января, 10:06
Updated 31 января, 10:06
Ирина рассказала, что еще весной задумалась об отдыхе вместе с подругой и детьми. Она рассказала, что до этого летала отдыхать в Абхазию — тогда за путевку на неделю для себя и дочери она отдала 70 тысяч, а в этом году такая путевка стоила бы 188 тысяч. Красноярка решила поискать что-то другое.
«Бывший муж посоветовал лететь в Каспийск — он там был, когда служил в 2016–2017 годах. Говорит, там и море, и пляж чистый, и люди хорошие», — рассказывает Ирина.
В итоге решили лететь именно в Каспийск — перелет занял 4,5 часа. Путевка на неделю с перелетом, проживанием и завтраками обошлась в 110 тысяч на двоих.
Как рассказывает Ирина, для нее и детей море показалось «райским».
«Во-первых, это песок, а не галька. Во-вторых, море теплющее. И оно мелкое — это плюс для меня, потому что я особо не умею плавать. То есть ты идешь, идешь в море, стало по пояс, еще дальше по грудь, а потом хоп, и снова по пояс».
Всю неделю отдыха, рассказывает красноярка, в Каспийске было жарко — около +35. Но, по её словам, когда купаешься, жара не ощущается.
Ирина отметила, что они летели именно купаться и не планировали посещать много достопримечательностей. Однако кое-куда успели съездить.
Однозначно посетить, считает Ирина, нужно Сулакский каньон.
«Брали индивидуальную экскурсию. Никаких денег не жалко! Классный гид был у нас».
Для любителей экстрима в каньоне есть тарзанка за 7000 рублей, качели и зипрайдер. Можно прокатиться по каньону на катере.
В Каспийске есть еще одна достопримечательность — 8-й цех завода «Дагдизель». Когда-то это был засекреченный объект. Он находится в море на расстоянии от берега семь километров.
Красноярка говорит, что в Каспийске есть те же супермаркеты, как в Красноярске, и цены в них примерно такие же. Единственное, на что цены отличались — это фрукты. Там они дешевле.
«Я перед вылетом туда покупала в Красноярске четвертинку арбуза за 150 рублей, а здесь уже мы купили один огромный арбуз за 200 рублей. Он был до того вкусный! Таких в Красноярске я не ела».
В кафе и ресторанах цены примерно такие же, как в Красноярске. А вот водные развлечения достаточно дорогие, по мнению Ирины: катание на плюшке стоило 1000 рублей.
Взять автомобиль в каршеринге стоит 2000 рублей в сутки.
В целом Ирина за неделю отдыха потратила еще 30 тысяч рублей плюсом к стоимости путевки — на еду, экскурсии, сувениры, подарки близким и развлечения.
Сложно, считает Ирина, будет тем, кто на отдыхе любит выпить. Алкоголь там продается только в специализированных магазинах, которых не так много — привычных «Бристолей» и «Русских разгуляек» в Каспийске Ирина не заметила.
«Но для меня это даже плюс — на пляже нет пьяных, на улицах мы тоже „веселых“ компаний не встречали».
В ресторанах и кафе алкоголь в основном не подают — если вы хотите выпить, то нужно позвонить в заведение заранее и узнать об этом.
Еще в некоторых заведениях есть дресс-код: туда нельзя в слишком коротких юбках и шортах. Однако, как говорит Ирина, в самом городе «открытая одежда» грозит только лишним вниманием со стороны местных.
«По городу особо никто не ходит в супероткрытой одежде. Нет такого, как, например в Сочи, что люди с пляжа в купальниках идут в кафе, гуляют по городу. Тут так не принято».
Люди в Каспийске, как говорит девушка, были очень доброжелательные. Она ни разу не услышала в свою сторону ничего плохого от местных.
«Очень красивые, стильные женщины. Очень добрые мужчины. Конечно, местные сейчас испытывают неудобства от наплыва туристов — по их словам, у них все дорожает. Но все были доброжелательны».
Из минусов Ирина смогла назвать только небольшие бытовые проблемы — в их районе периодически отключали электричество, и им приходилось подниматься на 13-й этаж в номер пешком. И были проблемы с водой — холодная была «совсем не холодной», а чуть теплой.
Еще в городе очень мало мусорок: их не встретишь ни у заведений, ни в парках.