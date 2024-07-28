prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июля 2024, 11:56

Published 28 июля 2024, 11:56

Modified 31 января, 10:06

Updated 31 января, 10:06

Зачем ехать в Дагестан, что там делать и сколько стоит отдых? Рассказ красноярки

Зачем ехать в Дагестан, что там делать и сколько стоит отдых? Рассказ красноярки

28 июля 2024, 11:56
Фото: prmira.ru.
Красноярка Ирина в июле слетала отдохнуть в Каспийск в Дагестане. Она поделилась с «Проспектом Мира» своими впечатлениями об отдыхе, посоветовала, какие места посетить, и рассказала, нужно ли женщине там ходить в закрытой одежде.

Почему Дагестан и сколько стоит отдых?

Ирина рассказала, что еще весной задумалась об отдыхе вместе с подругой и детьми. Она рассказала, что до этого летала отдыхать в Абхазию — тогда за путевку на неделю для себя и дочери она отдала 70 тысяч, а в этом году такая путевка стоила бы 188 тысяч. Красноярка решила поискать что-то другое.

«Бывший муж посоветовал лететь в Каспийск — он там был, когда служил в 2016–2017 годах. Говорит, там и море, и пляж чистый, и люди хорошие», — рассказывает Ирина.

В итоге решили лететь именно в Каспийск — перелет занял 4,5 часа. Путевка на неделю с перелетом, проживанием и завтраками обошлась в 110 тысяч на двоих.

Фото: prmira.ru

Море теплое? И жарко ли?

Как рассказывает Ирина, для нее и детей море показалось «райским».

«Во-первых, это песок, а не галька. Во-вторых, море теплющее. И оно мелкое — это плюс для меня, потому что я особо не умею плавать. То есть ты идешь, идешь в море, стало по пояс, еще дальше по грудь, а потом хоп, и снова по пояс».
Фото: prmira.ru

Всю неделю отдыха, рассказывает красноярка, в Каспийске было жарко — около +35. Но, по её словам, когда купаешься, жара не ощущается.

Что делать в Дагестане?

Ирина отметила, что они летели именно купаться и не планировали посещать много достопримечательностей. Однако кое-куда успели съездить.

Однозначно посетить, считает Ирина, нужно Сулакский каньон.

«Брали индивидуальную экскурсию. Никаких денег не жалко! Классный гид был у нас».
Фото: prmira.ru

Для любителей экстрима в каньоне есть тарзанка за 7000 рублей, качели и зипрайдер. Можно прокатиться по каньону на катере.

В Каспийске есть еще одна достопримечательность — 8-й цех завода «Дагдизель». Когда-то это был засекреченный объект. Он находится в море на расстоянии от берега семь километров.

Фото: prmira.ru

Цены: что дешевле, а что дороже?

Красноярка говорит, что в Каспийске есть те же супермаркеты, как в Красноярске, и цены в них примерно такие же. Единственное, на что цены отличались — это фрукты. Там они дешевле.

«Я перед вылетом туда покупала в Красноярске четвертинку арбуза за 150 рублей, а здесь уже мы купили один огромный арбуз за 200 рублей. Он был до того вкусный! Таких в Красноярске я не ела».
Фото: prmira.ru

В кафе и ресторанах цены примерно такие же, как в Красноярске. А вот водные развлечения достаточно дорогие, по мнению Ирины: катание на плюшке стоило 1000 рублей.

Взять автомобиль в каршеринге стоит 2000 рублей в сутки.

Фото: prmira.ru

В целом Ирина за неделю отдыха потратила еще 30 тысяч рублей плюсом к стоимости путевки — на еду, экскурсии, сувениры, подарки близким и развлечения.

Дагестан — мусульманский регион. Это как-то влияет на отдых?

Сложно, считает Ирина, будет тем, кто на отдыхе любит выпить. Алкоголь там продается только в специализированных магазинах, которых не так много — привычных «Бристолей» и «Русских разгуляек» в Каспийске Ирина не заметила.

«Но для меня это даже плюс — на пляже нет пьяных, на улицах мы тоже „веселых“ компаний не встречали».

В ресторанах и кафе алкоголь в основном не подают — если вы хотите выпить, то нужно позвонить в заведение заранее и узнать об этом.

Фото: prmira.ru

Еще в некоторых заведениях есть дресс-код: туда нельзя в слишком коротких юбках и шортах. Однако, как говорит Ирина, в самом городе «открытая одежда» грозит только лишним вниманием со стороны местных.

«По городу особо никто не ходит в супероткрытой одежде. Нет такого, как, например в Сочи, что люди с пляжа в купальниках идут в кафе, гуляют по городу. Тут так не принято».
Фото: prmira.ru

Отношение к туристам

Люди в Каспийске, как говорит девушка, были очень доброжелательные. Она ни разу не услышала в свою сторону ничего плохого от местных.

«Очень красивые, стильные женщины. Очень добрые мужчины. Конечно, местные сейчас испытывают неудобства от наплыва туристов — по их словам, у них все дорожает. Но все были доброжелательны».

Есть ли минусы?

Из минусов Ирина смогла назвать только небольшие бытовые проблемы — в их районе периодически отключали электричество, и им приходилось подниматься на 13-й этаж в номер пешком. И были проблемы с водой — холодная была «совсем не холодной», а чуть теплой.

Еще в городе очень мало мусорок: их не встретишь ни у заведений, ни в парках.

Читайте также:
Паттайя: сколько нужно денег на перелет, еду и развлечения? Рассказ краснояркиПроверено на себе: как отдохнуть в Калининградской области и сколько это стоитКемпинги в Красноярске. Сколько стоит отдых в палатках с удобствами?Куда слетать в небольшое путешествие из Красноярска
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Еда#Путешествия#Красноярск#Туризм#Отдых#Лето#Цены#Дагестан#Вода#Море#Проживание#Каспийск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика