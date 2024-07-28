Звездный стилист и экс-красноярец обругал мужчин в обтягивающих шортах

Posted 28 июля 2024, 01:45
Published 28 июля 2024, 01:45
Modified 28 июля 2024, 04:11
Updated 28 июля 2024, 04:11
Видео с комментарием стилиста публикует телеграм-канал «Бал дебютанток». На нем Овечкин говорит, что «долго терпел», но «должен об этом сказать».
«Если вы ходите в зал в маловатых шортиках, никому не интересно, где ваш чумичурик прячется, [блин]. Носите шорты, ну, в которых, ну, вы как бы понимаете», — сказал Овечкин.
Видео стилист записал из красноярского аэропорта. Овечкин прилетел в город на Неделю моды.
Николай Овечкин известен по проектам «Модный приговор» и «Голос». Стилист работает с Валерией, Кристиной Орбакайте, Анной Asti, Идой Галич и Юлией Zivert.