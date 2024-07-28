prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июля 2024, 01:45

Published 28 июля 2024, 01:45

Modified 28 июля 2024, 04:11

Updated 28 июля 2024, 04:11

Звездный стилист и экс-красноярец обругал мужчин в обтягивающих шортах

28 июля 2024, 01:45
Стилист и экс-красноярец Николай Овечкин высказался об одежде мужчин в тренажерных залах — он раскритиковал короткие шорты.

Видео с комментарием стилиста публикует телеграм-канал «Бал дебютанток». На нем Овечкин говорит, что «долго терпел», но «должен об этом сказать».

«Если вы ходите в зал в маловатых шортиках, никому не интересно, где ваш чумичурик прячется, [блин]. Носите шорты, ну, в которых, ну, вы как бы понимаете», — сказал Овечкин.

Видео стилист записал из красноярского аэропорта. Овечкин прилетел в город на Неделю моды.

  • Ранее стилист резко высказался о челках жителей Красноярска в своих соцсетях — он назвал город столицей «[ужасно] подстриженных челок».
  • Позднее Овечкин объяснил, что говорил про челки сотрудниц и посетительниц аэропорта, и пояснил, чем они, по его мнению, ужасны.

Николай Овечкин известен по проектам «Модный приговор» и «Голос». Стилист работает с Валерией, Кристиной Орбакайте, Анной Asti, Идой Галич и Юлией Zivert.

Читайте также:
Скульптор «Царь-рыбы» раскритиковал ремонт смотровой из-за «виселиц для чиновников»Красноярский радиоведущий эмоционально раскритиковал ямы на новой дорогеАрхитектор показал, как уродливо выглядят береговые линии Красноярска
#София Штейнберг#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Одежда#Красноярский край#Критика#Стилист#Стиль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика