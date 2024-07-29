Поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Больше 140 человек пострадали

Больше 20 человек пострадали после схода вагонов поезда в Волгоградской области

Сегодня, 29 июля, в Волгоградской области сошли с рельсов 8 вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер.

Как сообщает ТАСС, водитель «Камаза» пытался проскочить через железнодорожный переезд. В результате экстренного торможения, которое применил машинист, 8 вагонов поезда сошли с рельсов. Сообщается, что из-за столкновения кабину «Камаза» разорвало. Однако водитель грузовика выжил и госпитализирован в больницу. Как сообщает издание, пассажиры самостоятельно выбрались из вагонов. На данный момент известно, что в результате крушения поезда пострадали больше 20 человек. На месте инцидента работают оперативные службы. В СК на транспорте завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (статья 263 УК РФ). Обновлено: в пресс-службе РЖД заявили, что всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы. «Всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых, один ребёнок и два проводника».