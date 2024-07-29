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Posted 29 июля 2024, 10:53

Published 29 июля 2024, 10:53

Modified 29 июля 2024, 12:02

Updated 29 июля 2024, 12:02

Поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Больше 140 человек пострадали

29 июля 2024, 10:53

Больше 20 человек пострадали после схода вагонов поезда в Волгоградской области

Сегодня, 29 июля, в Волгоградской области сошли с рельсов 8 вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер.

Как сообщает ТАСС, водитель «Камаза» пытался проскочить через железнодорожный переезд. В результате экстренного торможения, которое применил машинист, 8 вагонов поезда сошли с рельсов.

Сообщается, что из-за столкновения кабину «Камаза» разорвало. Однако водитель грузовика выжил и госпитализирован в больницу.

Как сообщает издание, пассажиры самостоятельно выбрались из вагонов.

На данный момент известно, что в результате крушения поезда пострадали больше 20 человек. На месте инцидента работают оперативные службы.

В СК на транспорте завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (статья 263 УК РФ).

Обновлено: в пресс-службе РЖД заявили, что всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.

«Всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых, один ребёнок и два проводника».
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Вагоны#Россия#Поезд#Пассажиры#Пострадавшие#Волгоград
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