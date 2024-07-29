Поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Больше 140 человек пострадали

Posted 29 июля 2024, 10:53
Published 29 июля 2024, 10:53
Modified 29 июля 2024, 12:02
Updated 29 июля 2024, 12:02
Как сообщает ТАСС, водитель «Камаза» пытался проскочить через железнодорожный переезд. В результате экстренного торможения, которое применил машинист, 8 вагонов поезда сошли с рельсов.
Сообщается, что из-за столкновения кабину «Камаза» разорвало. Однако водитель грузовика выжил и госпитализирован в больницу.
Как сообщает издание, пассажиры самостоятельно выбрались из вагонов.
На данный момент известно, что в результате крушения поезда пострадали больше 20 человек. На месте инцидента работают оперативные службы.
В СК на транспорте завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (статья 263 УК РФ).
Обновлено: в пресс-службе РЖД заявили, что всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.
«Всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых, один ребёнок и два проводника».