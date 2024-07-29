Кредиты на развитие бизнеса: преимущества, подводные камни и решения

Posted 29 июля 2024, 04:10
Published 29 июля 2024, 04:10
Modified 29 июля 2024, 04:12
Updated 29 июля 2024, 04:12
Он предоставляет возможность сразу начать работать, избегая долгих месяцев накопления средств на начальный капитал. Но как и любой другой финансовый продукт, кредит на бизнес имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо тщательно взвесить перед принятием решения.
Преимущества кредитов на открытие бизнеса
Как уже было сказано, одно из основных преимуществ такого кредита — возможность быстрого старта. Накопление средств на запуск собственного дела может занять много времени, а инфляция будет обесценивать ваши сбережения. Взяв кредит, предприниматель получает возможность начать сразу, минуя этап долгого ожидания.
К примеру, процентная ставка по кредиту может оказаться выгоднее, чем ежегодное снижение покупательной способности ваших сбережений.
Кроме того, многие крупные компании используют заемные средства для модернизации производства, закупки нового оборудования и освоения современных технологий. Вкладывая только собственные средства, бизнесу сложно расти, особенно если доходы невелики и едва покрывают текущие расходы. Займы позволяют предпринимателям оперативно реагировать на изменения рынка и внедрять новшества, которые способствуют росту и развитию.
Стоит сказать, что некоторые программы кредитования включают в себя налоговые льготы. Это может стать дополнительным преимуществом для предпринимателей, позволяя уменьшить налоговую нагрузку и тем самым улучшить финансовое состояние. Таким образом, кредит может не только помочь в развитии, но и стать инструментом оптимизации налогов.
Недостатки кредитов на открытие бизнеса
Главный недостаток, пожалуй, — это риск неудачи бизнеса и последующего банкротства. Если предприниматель не сможет вернуть заемные средства, начнутся просрочки по платежам, что может привести к аресту счетов и конфискации имущества, предоставленного в залог. Поэтому перед тем как брать кредит, необходимо тщательно анализировать рентабельность бизнеса. Если доходность ниже процентной ставки по кредиту, лучше повременить с займом.
Кроме того:
Непредвиденные ситуации, такие как появление новых конкурентов или экономический спад, могут ухудшить финансовое состояние компании и затруднить выполнение кредитных обязательств.
Выбираем кредит: что нужно сделать
Вот несколько советов:
Где искать выгодные кредиты для ИП? Рекомендуем финансовый портал Выберу.ру. С его помощью можно сравнить предложения многих банков и выбрать оптимальный вариант.
Сервис позволяет быстро подобрать кредит, учитывая форму собственности, цель получения займа, срок регистрации бизнеса, наличие залога и другие параметры.
Для получения кредита на открытие бизнеса через портал Выберу.ру достаточно ввести необходимые параметры и нажать кнопку «Подобрать кредит». Сервис автоматически найдет подходящие варианты и предоставит краткие условия каждого предложения, включая сроки кредитования и процентные ставки. После выбора наиболее выгодного варианта можно подать заявку, и если банк одобрит кредит, предприниматель получит уведомление по СМС или звонок от клиентской службы поддержки.