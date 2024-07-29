Кредиты на развитие бизнеса: преимущества, подводные камни и решения

Главный недостаток, пожалуй, — это риск неудачи бизнеса и последующего банкротства. Если предприниматель не сможет вернуть заемные средства, начнутся просрочки по платежам, что может привести к аресту счетов и конфискации имущества, предоставленного в залог. Поэтому перед тем как брать кредит, необходимо тщательно анализировать рентабельность бизнеса. Если доходность ниже процентной ставки по кредиту, лучше повременить с займом.