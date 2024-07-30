«Еще один вход в метро»: в Красноярске на Воронова после дождя провалился асфальт

Posted 30 июля 2024, 06:12
Published 30 июля 2024, 06:12
Modified 30 июля 2024, 07:36
Updated 30 июля 2024, 07:36
«Ещё один вход в метро»
«Никогда такого не было-то и вот опять»
«Вот так строят у нас дороги! Сначала делают, потом думают как исправить!»
«Это самооткрывающаяся (умная) ливневка»
«Там исторически овраг был. Грунтовые и паводковые воды себе ход найдут. Дренажную систему вряд ли заложили под насыпь. Размывать еще будет»
Депутат красноярского Горсовета Семен Сендерский в своих соцсетях сообщил, что яме уже несколько дней.
«Теперь хорошо виден срез — вызывает сомнение технология ремонта дороги. Кроме того, раньше здесь была низина, место полностью искусственно отсыпанное. Чтобы исключить размытие какими-либо водами, это надо было учесть при ремонте», — заявил депутат.
В управлении дорог и благоустройства (УДИБ) сообщили, что асфальт на Воронова провалился из-за «размытия на сетях, которые не справились с большим количеством воды после дождя».
В ведомстве заявили, что подрядчик выдано задание на восстановление сетей ливневки и асфальта.
«Работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки», — прокомментировали в УДИБ.
На данный момент огромную яму огородили предупреждающими знаками.