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Posted 30 июля 2024, 06:12

Published 30 июля 2024, 06:12

Modified 30 июля 2024, 07:36

Updated 30 июля 2024, 07:36

«Еще один вход в метро»: в Красноярске на Воронова после дождя провалился асфальт

30 июля 2024, 06:12
В Красноярске на улице Воронова образовалась большая яма. Асфальт провалился на проезжей части на одной из полос. В прошлом году там проводили ремонтные работы.

Фотографии опубликовали в «ЧП Красноярск». Вот что пишут красноярцы в комментариях под постом:

«Ещё один вход в метро»
«Никогда такого не было-то и вот опять»
«Вот так строят у нас дороги! Сначала делают, потом думают как исправить!»
«Это самооткрывающаяся (умная) ливневка»
«Там исторически овраг был. Грунтовые и паводковые воды себе ход найдут. Дренажную систему вряд ли заложили под насыпь. Размывать еще будет»

Депутат красноярского Горсовета Семен Сендерский в своих соцсетях сообщил, что яме уже несколько дней.

«Теперь хорошо виден срез — вызывает сомнение технология ремонта дороги. Кроме того, раньше здесь была низина, место полностью искусственно отсыпанное. Чтобы исключить размытие какими-либо водами, это надо было учесть при ремонте», — заявил депутат.

В управлении дорог и благоустройства (УДИБ) сообщили, что асфальт на Воронова провалился из-за «размытия на сетях, которые не справились с большим количеством воды после дождя».

В ведомстве заявили, что подрядчик выдано задание на восстановление сетей ливневки и асфальта.

«Работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки», — прокомментировали в УДИБ.

На данный момент огромную яму огородили предупреждающими знаками.

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