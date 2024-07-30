«Еще один вход в метро»: в Красноярске на Воронова после дождя провалился асфальт

В Красноярске на улице Воронова образовалась большая яма. Асфальт провалился на проезжей части на одной из полос. В прошлом году там проводили ремонтные работы.

Фотографии опубликовали в «ЧП Красноярск». Вот что пишут красноярцы в комментариях под постом: «Ещё один вход в метро» «Никогда такого не было-то и вот опять» «Вот так строят у нас дороги! Сначала делают, потом думают как исправить!» «Это самооткрывающаяся (умная) ливневка» «Там исторически овраг был. Грунтовые и паводковые воды себе ход найдут. Дренажную систему вряд ли заложили под насыпь. Размывать еще будет» Депутат красноярского Горсовета Семен Сендерский в своих соцсетях сообщил, что яме уже несколько дней. «Теперь хорошо виден срез — вызывает сомнение технология ремонта дороги. Кроме того, раньше здесь была низина, место полностью искусственно отсыпанное. Чтобы исключить размытие какими-либо водами, это надо было учесть при ремонте», — заявил депутат. В управлении дорог и благоустройства (УДИБ) сообщили, что асфальт на Воронова провалился из-за «размытия на сетях, которые не справились с большим количеством воды после дождя». В ведомстве заявили, что подрядчик выдано задание на восстановление сетей ливневки и асфальта. «Работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки», — прокомментировали в УДИБ. На данный момент огромную яму огородили предупреждающими знаками. Читайте также: Еще один «вход в метро»: на «Космосе» провалился асфальт посреди дороги В Красноярске подрядчик заново уложил асфальт на Копылова. Выяснили почему Развязка на Северном шоссе начала разваливаться после дождей в Красноярске