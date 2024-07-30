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Posted 30 июля 2024, 02:48

Published 30 июля 2024, 02:48

Modified 30 июля 2024, 02:58

Updated 30 июля 2024, 02:58

Прокуратура показала допрос матери, которая убила младенца из-за плача

30 июля 2024, 02:48
Прокуратура показала видео с допроса 33-летней женщины, которая убила четырехмесячного сына.

Сообщение о смерти поступило в СК 27 июля. Экспертиза показала, что ребенок умер из-за насильственных действий. По версии следователей, с 25 по 27 июля мать была раздражена поведением трехлетнего сына и плачем новорожденного. Она взяла младшего сына на руки и ударила головой о деревянный подлокотник дивана — ребенок умер из-за черепно-мозговой травмы, перелома свода черепа и ушиба головного мозга.

Сначала 33-летняя мать заявила следователям, что пришла с улицы и услышала хрип младенца, после чего стала звонить в скорую. Об ударе о диван женщина не говорила.

Против женщины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (часть 4 статья 111 УК РФ).

На допросе она заявила, что в четверг, 25 июля, кинула ребенка на диван — он ударился головой, а в субботу, 27 июля, у нее «сдали нервы», и она его избила.

«Он лежал на диване, я его не могла успокоить, он плакал сильно. И не знаю, что со мной произошло, я начала его избивать. Положила на одеялко, начала одеялком сильно давить.
Потом уже, когда начала отходить, поняла, что наделала. Взяла его на руки, начала успокаивать его. Вокруг меня старший сын бегал и споткнулась за палас и упала на ребенка. Потом он уже начал хрипеть», — говорит на видео жительница.

Еще на допросе женщина говорила, что плач ребенка «вывел её из себя».

«Я зашла домой, укутала в пеленку младшего сына и стала его кормить, однако он плакал. Меня это вывело еще больше и я сколько было у меня сил ударила его головой об диван».

На вопрос: «Готовы ли понести ответственность за это?», женщина кивнула.

Женщина сообщила, что старший сын после задержания остался с её родной сестрой. По данным прокуратуры, 3-летнего мальчика поместили под наблюдение в районную больницу.

Мать воспитывала детей одна, с их отцом она развелась. Мужчина пояснил, что не заинтересован в судьбе ребенка.

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