Прокуратура показала допрос матери, которая убила младенца из-за плача

Сообщение о смерти поступило в СК 27 июля. Экспертиза показала, что ребенок умер из-за насильственных действий. По версии следователей, с 25 по 27 июля мать была раздражена поведением трехлетнего сына и плачем новорожденного. Она взяла младшего сына на руки и ударила головой о деревянный подлокотник дивана — ребенок умер из-за черепно-мозговой травмы, перелома свода черепа и ушиба головного мозга.