Егоров не смог вернуть земли комбайнового завода для застройки

Posted 30 июля, 08:05
Published 30 июля, 08:05
Modified 22 ноября, 11:23
Updated 22 ноября, 11:23
Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, кассационный суд подтвердил законность требований прокурора о прекращении права собственности на 57 земельных участков на территории бывшего комбайнового завода.
В прокуратуре уточнили, что возведение уже строящихся домов в ЖК «Новоостровский» не прекращалось, так как это нарушило бы права дольщиков.
«С застройщиков взыскивается неосновательное обогащение без изъятия земли. Дольщики защищены механизмом эскроу-счетов».
Компании Егорова и «Сибиряка» в 2017 году выкупили 65 гектаров в центре города в рамках банкротства завода комбайнов и начали там строительство ЖК «Новоостровский».
В ноябре 2023 года суд принял решение забрать у компании участок. Оказалось, что он находился в федеральной собственности, и муниципалитет еще до «Сибиряка» незаконно передал его заводу комбайнов.
Прокуратура предложила компаниям «Сибиряка» заключить мировое соглашение при условии, что застройщик построит за свой счет несколько школ и детсадов, так как в микрорайоне запланировали заселение 30 000 человек, а социальные объекты не предусмотрели.
Застройщик отказался возводить соцобъекты и попытался обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. В итоге суд оставил решение об изъятии без изменения.
Изъять потребовали только те земли, где еще не начато строительство. Начатые дома продолжили строить из-за участия дольщиков. Это планируют отсудить с застройщика в бюджет не землей, а деньгами как неосновательное обогащение. Застройщику увеличили иски до 580 миллионов рублей за застройку ЖК.