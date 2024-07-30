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Posted 30 июля, 08:05

Published 30 июля, 08:05

Modified 22 ноября, 11:23

Updated 22 ноября, 11:23

Егоров не смог вернуть земли комбайнового завода для застройки

Егоров не смог вернуть земли комбайнового завода для застройки

30 июля 2024, 08:05
Фото: prmira.ru.
Сюжет
Дело Владимира Егорова
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отказался менять решение об изъятии земли бывшего красноярского комбайнового завода у компании Владимира Егорова. Застройщик в очередной раз не смог вернуть земельные участки.

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, кассационный суд подтвердил законность требований прокурора о прекращении права собственности на 57 земельных участков на территории бывшего комбайнового завода.

В прокуратуре уточнили, что возведение уже строящихся домов в ЖК «Новоостровский» не прекращалось, так как это нарушило бы права дольщиков.

«С застройщиков взыскивается неосновательное обогащение без изъятия земли. Дольщики защищены механизмом эскроу-счетов».

Компании Егорова и «Сибиряка» в 2017 году выкупили 65 гектаров в центре города в рамках банкротства завода комбайнов и начали там строительство ЖК «Новоостровский».

В ноябре 2023 года суд принял решение забрать у компании участок. Оказалось, что он находился в федеральной собственности, и муниципалитет еще до «Сибиряка» незаконно передал его заводу комбайнов.

Прокуратура предложила компаниям «Сибиряка» заключить мировое соглашение при условии, что застройщик построит за свой счет несколько школ и детсадов, так как в микрорайоне запланировали заселение 30 000 человек, а социальные объекты не предусмотрели.

Застройщик отказался возводить соцобъекты и попытался обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. В итоге суд оставил решение об изъятии без изменения.

Изъять потребовали только те земли, где еще не начато строительство. Начатые дома продолжили строить из-за участия дольщиков. Это планируют отсудить с застройщика в бюджет не землей, а деньгами как неосновательное обогащение. Застройщику увеличили иски до 580 миллионов рублей за застройку ЖК.

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