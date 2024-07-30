Егоров не смог вернуть земли комбайнового завода для застройки

Изъять потребовали только те земли, где еще не начато строительство. Начатые дома продолжили строить из-за участия дольщиков. Это планируют отсудить с застройщика в бюджет не землей, а деньгами как неосновательное обогащение. Застройщику увеличили иски до 580 миллионов рублей за застройку ЖК.