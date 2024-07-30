«Зонтичные» поручительства КМСП помогли малым и средним компаниям привлечь 208 млрд

ТАСС пишет, что генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал о росте почти в три раза количества компаний, привлекших за счет «зонтичных» поручительств кредитные средства, — их число составило 19 тысяч. В Корпорации МСП видят, что на фоне высокой ключевой ставки «зонтичные» поручительства позволяют представителям МСП привлекать финансирование на привлекательных условиях. Аналитика КМСП показывает, что без поручительства не смог бы получить банковский кредит каждый третий предприниматель. Также в компании видят эффективность такой поддержки для государства: на 1 бюджетный рубль МСП привлекают средств на 240 рублей.