«Зонтичные» поручительства КМСП помогли малым и средним компаниям привлечь 208 млрд

Posted 30 июля, 09:02
Published 30 июля, 09:02
Modified 12 ноября, 11:48
Updated 12 ноября, 11:48
Объем полученных средств увеличился свыше чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество получателей данной меры поддержки также увеличилось до рекордных показателей.
ТАСС пишет, что генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал о росте почти в три раза количества компаний, привлекших за счет «зонтичных» поручительств кредитные средства, — их число составило 19 тысяч. В Корпорации МСП видят, что на фоне высокой ключевой ставки «зонтичные» поручительства позволяют представителям МСП привлекать финансирование на привлекательных условиях. Аналитика КМСП показывает, что без поручительства не смог бы получить банковский кредит каждый третий предприниматель. Также в компании видят эффективность такой поддержки для государства: на 1 бюджетный рубль МСП привлекают средств на 240 рублей.
Наибольший объем средств за счет поручительств привлекли малые и средние предприятия, занятые в сферах торговли (78,0 млрд рублей), обрабатывающих производств (41,5 млрд рублей), строительства (26,2 млрд рублей), транспортировки и хранения (16,7 млрд рублей), информации и связи (8,4 млрд рублей), научно-технической деятельности (7,7 млрд рублей), сельского хозяйства (6,4 млрд рублей), гостиничного бизнеса и общепита (5,3 млрд рублей).
По объему заключенных с банками договоров на получение кредитов с использованием «зонтичного» механизма лидерами среди регионов стали Москва — 44,6 миллиарда рублей, Петербург — 16,1 миллиарда рублей, Подмосковье — 10 миллиардов рублей, Свердловская область — 8,1 миллиарда рублей, Ростовская область — 7,4 миллиарда рублей, Краснодарский край — 6,9 миллиарда рублей, Воронежская область — 6 миллиардов рублей.
«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и дают возможность представителям малого и среднего предпринимательства получить финансирование даже в условиях недостаточности или отсутствия залога. Впервые данная мера поддержки была запущена в 2021 году и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».