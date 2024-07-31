Дома-убийцы. Смотрим, как рушатся фасады в центре, которые делали к Универсиаде

Ремонтом фасада по гарантии должен был заняться подрядчик, который делал ремонт к Универсиаде. Но, как поясняли «ПМ» в краевом фонде капремонта, он не мог начать работы, потому что с ним судились. Со слов владельца квартиры, гарантия на ремонт заканчивалась в 2023 году. Судя по фотографиям, ремонт здесь так и не провели.