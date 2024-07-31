Дома-убийцы. Смотрим, как рушатся фасады в центре, которые делали к Универсиаде

Posted 31 июля, 06:35
Published 31 июля, 06:35
Modified 6 ноября, 10:58
Updated 6 ноября, 10:58
Первый дом на пути корреспондента «ПМ» оказался самым неухоженным. В доме на Робеспьера, 20 разрушается балкон — из-за этого здесь растянули ленту с предупреждением. Под окнами лежит не штукатурка или небольшие части балкона, а вполне заметные глыбы. Возле дома уже выросла куча из таких кусков.
Остальные балконы дома тоже осыпаются, но не так сильно.
Соседний дом на Карла Маркса, 132 тоже с проблемами — там разрушаются части фасада башни дома. Все это прямо напротив Красной площади.
В этом же квартале есть еще один проблемный дом — он находится на проспекте Мира, 109. В прошлом году «ПМ» уже показывал фотографии осыпающейся здесь штукатурки. С тех пор ничего не изменилось.
В 2021 на Мира, 109 осыпался балкон и пробил летнюю террасу «Нетипичной пельменной». Тот случай был не единственным — кусок отделки в другой раз чуть не зашиб официанта.
Житель дома Александр рассказывал «ПМ» в 2023 году, что фасад ремонтировали перед Универсиадой-2019. Но если соседнее здание успели покрасить до холодов, то к Мира, 109 тогда приступили только зимой, в декабре 2018-го. Ремонта хватило ненадолго — почти сразу после международных соревнований покрытие пошло трещинами и начало осыпаться.
Разрушающиеся фасады вполне могут навредить горожанам. Так, 15 июля на Горького, 10 кусок балкона упал на голову 77-летней женщины. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, и ее госпитализировали. Пенсионерке пришлось удалить разрушенные части костей после вдавленного перелома черепа. Дом обслуживает УК «Культура ЖКХ».
Проблемы с фасадом есть и у соседнего дома на Мира, 114. Часть фасада покрыта сеткой, а возле дома установили сигнальную ленту.
У дома на Мира, 124 в июне 2023 года начал отваливаться кусок лепнины — его сняли и оставили лежать на газоне, а рядом повесили объявление с надписью: «Осторожно!!! обрушение фасада».
После этого «ПМ» пообщался с владельцем квартиры с балконом, фрагмент которого и упал. Он рассказал, что балконы в «сталинке» разваливаются уже больше десяти лет — не помог даже ремонт к Универсиаде, сделанный в 2018 году.
Ремонтом фасада по гарантии должен был заняться подрядчик, который делал ремонт к Универсиаде. Но, как поясняли «ПМ» в краевом фонде капремонта, он не мог начать работы, потому что с ним судились. Со слов владельца квартиры, гарантия на ремонт заканчивалась в 2023 году. Судя по фотографиям, ремонт здесь так и не провели.
Список домов, где ситуация с фасадам не меняется, пополняет дом на Мира, 85. Его построили в 1936–1940 годах — это объект культурного наследия регионального значения. Его ремонтировали перед Универсиадой-2019, но фонд капремонта не принял работы и судился с подрядчиком.
Со стен дома осыпается краска и опадают куски балконов. В августе 2023 года здесь сняли опадающую штукатурку. Как сообщали тогда «ПМ» в ТСЖ «Мира-85», фасад здания восстанавливать в ближайшее время не планировали.