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Posted 31 июля, 06:35

Published 31 июля, 06:35

Modified 6 ноября, 10:58

Updated 6 ноября, 10:58

В центре Красноярска разрушаются фасады, сделанные к Универсиаде

Дома-убийцы. Смотрим, как рушатся фасады в центре, которые делали к Универсиаде

31 июля 2024, 06:35
Фото: prmira.ru.

В центре Красноярска разрушаются фасады, сделанные к Универсиаде

После истории с пострадавшей женщиной «Проспект Мира» решил посмотреть, в каком состоянии сейчас находятся дома в центре Красноярска, и сделал фоторепортаж. Фасады части зданий разваливаются, в некоторых случаях это длится уже больше десяти лет.

Обрушение балкона у Красной площади

Первый дом на пути корреспондента «ПМ» оказался самым неухоженным. В доме на Робеспьера, 20 разрушается балкон — из-за этого здесь растянули ленту с предупреждением. Под окнами лежит не штукатурка или небольшие части балкона, а вполне заметные глыбы. Возле дома уже выросла куча из таких кусков.

Остальные балконы дома тоже осыпаются, но не так сильно.

Так выглядят балконы на Робеспьера, 20Так выглядят балконы на Робеспьера, 20
Так выглядят балконы на Робеспьера, 20Так выглядят балконы на Робеспьера, 20
Так выглядят балконы на Робеспьера, 20Так выглядят балконы на Робеспьера, 20
Так выглядят балконы на Робеспьера, 20Так выглядят балконы на Робеспьера, 20
Так выглядят балконы на Робеспьера, 20Так выглядят балконы на Робеспьера, 20
Так выглядят балконы на Робеспьера, 20Так выглядят балконы на Робеспьера, 20
Так выглядят балконы на Робеспьера, 20. Фото: prmira.ru

Соседний дом на Карла Маркса, 132 тоже с проблемами — там разрушаются части фасада башни дома. Все это прямо напротив Красной площади.

Осыпающаяся штукатурка на Мира, 109

В этом же квартале есть еще один проблемный дом — он находится на проспекте Мира, 109. В прошлом году «ПМ» уже показывал фотографии осыпающейся здесь штукатурки. С тех пор ничего не изменилось.

Фото: prmira.ru

В 2021 на Мира, 109 осыпался балкон и пробил летнюю террасу «Нетипичной пельменной». Тот случай был не единственным — кусок отделки в другой раз чуть не зашиб официанта.

Житель дома Александр рассказывал «ПМ» в 2023 году, что фасад ремонтировали перед Универсиадой-2019. Но если соседнее здание успели покрасить до холодов, то к Мира, 109 тогда приступили только зимой, в декабре 2018-го. Ремонта хватило ненадолго — почти сразу после международных соревнований покрытие пошло трещинами и начало осыпаться.

Опасный фасад на Горького, 10

Разрушающиеся фасады вполне могут навредить горожанам. Так, 15 июля на Горького, 10 кусок балкона упал на голову 77-летней женщины. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, и ее госпитализировали. Пенсионерке пришлось удалить разрушенные части костей после вдавленного перелома черепа. Дом обслуживает УК «Культура ЖКХ».

Проблемы с фасадом есть и у соседнего дома на Мира, 114. Часть фасада покрыта сеткой, а возле дома установили сигнальную ленту.

Фото: prmira.ru

Отваливающийся кусок лепнины на Мира, 124

У дома на Мира, 124 в июне 2023 года начал отваливаться кусок лепнины — его сняли и оставили лежать на газоне, а рядом повесили объявление с надписью: «Осторожно!!! обрушение фасада».

После этого «ПМ» пообщался с владельцем квартиры с балконом, фрагмент которого и упал. Он рассказал, что балконы в «сталинке» разваливаются уже больше десяти лет — не помог даже ремонт к Универсиаде, сделанный в 2018 году.

Ремонтом фасада по гарантии должен был заняться подрядчик, который делал ремонт к Универсиаде. Но, как поясняли «ПМ» в краевом фонде капремонта, он не мог начать работы, потому что с ним судились. Со слов владельца квартиры, гарантия на ремонт заканчивалась в 2023 году. Судя по фотографиям, ремонт здесь так и не провели.

Фото: prmira.ru

Еще одно наследие Универсиады на Мира, 85

Список домов, где ситуация с фасадам не меняется, пополняет дом на Мира, 85. Его построили в 1936–1940 годах — это объект культурного наследия регионального значения. Его ремонтировали перед Универсиадой-2019, но фонд капремонта не принял работы и судился с подрядчиком.

Фото: prmira.ru

Со стен дома осыпается краска и опадают куски балконов. В августе 2023 года здесь сняли опадающую штукатурку. Как сообщали тогда «ПМ» в ТСЖ «Мира-85», фасад здания восстанавливать в ближайшее время не планировали.

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