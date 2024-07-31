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Posted 31 июля 2024, 02:59

Published 31 июля 2024, 02:59

Modified 31 июля 2024, 13:00

Updated 31 июля 2024, 13:00

Красноярка прошла 100 тысяч шагов за один день. Подруга сдалась на 70 тысячах

31 июля 2024, 02:59

Красноярка прошла 100 тысяч шагов за один день

Две красноярки решили за сутки пройти по городу 100 тысяч шагов. У одной из них получилось.

Красноярки Даша Пильв и Настя Полехина сделали о своей прогулке ролик — его публикует телеграм-канал «Бал дебютанток». Девушки не спортсменки, до этого их рекорд по шагам за день был 36 тысяч.

Девушки начали свой путь в пять утра. Ближе к вечеру, чтобы выполнить цель, пришлось час побегать. Как рассказали красноярки, последний часы Даша ходила одна — Настя находила 70 тысяч шагов и решила не продолжать.

У Даши получилось выполнить цель в 100 тысяч шагов за полчаса до конца дня.

После этого девушка поделилась своими наблюдениями.

«После 50.000 я уже не ела, кроме воды ничего не хотелось, но лучше делать какие-то сладкие перекусы, чтобы оставалась энергия. Лучше ориентироваться на какие-то длинные улицы. После 70.000 на любые неровности, остановки, подъемы, шум машин и людей реагируешь остро», — рассказывает Даша.

В комментариях под видео разгорелся спор. Некоторые утверждали, что это опасно, и нельзя популяризировать такие челленджи.

«Это бессмысленно и вредно для здоровья. Заниматься физкультурой надо регулярно и умеренно, увеличивать нагрузки очень постепенно».
«Экстремальные нагрузки без предварительной подготовки — это реально вредно. Вам любой врач скажет или тренер».

Однако многие поддержали девушек.

«Настя и Даша умнички! Есть желание, время, возможность — и сделали запланированное!»
«Даша, Настя, вы красотки! Это большой вызов».

Сама Дарья пояснила, что знала, что это вредно, но у нее «просто была такая цель». Если бы было сильно тяжело, говорит девушка, она бы остановилась.

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