Красноярка прошла 100 тысяч шагов за один день. Подруга сдалась на 70 тысячах

Posted 31 июля 2024, 02:59
Published 31 июля 2024, 02:59
Modified 31 июля 2024, 13:00
Updated 31 июля 2024, 13:00
Красноярки Даша Пильв и Настя Полехина сделали о своей прогулке ролик — его публикует телеграм-канал «Бал дебютанток». Девушки не спортсменки, до этого их рекорд по шагам за день был 36 тысяч.
Девушки начали свой путь в пять утра. Ближе к вечеру, чтобы выполнить цель, пришлось час побегать. Как рассказали красноярки, последний часы Даша ходила одна — Настя находила 70 тысяч шагов и решила не продолжать.
У Даши получилось выполнить цель в 100 тысяч шагов за полчаса до конца дня.
После этого девушка поделилась своими наблюдениями.
«После 50.000 я уже не ела, кроме воды ничего не хотелось, но лучше делать какие-то сладкие перекусы, чтобы оставалась энергия. Лучше ориентироваться на какие-то длинные улицы. После 70.000 на любые неровности, остановки, подъемы, шум машин и людей реагируешь остро», — рассказывает Даша.
В комментариях под видео разгорелся спор. Некоторые утверждали, что это опасно, и нельзя популяризировать такие челленджи.
«Это бессмысленно и вредно для здоровья. Заниматься физкультурой надо регулярно и умеренно, увеличивать нагрузки очень постепенно».
«Экстремальные нагрузки без предварительной подготовки — это реально вредно. Вам любой врач скажет или тренер».
Однако многие поддержали девушек.
«Настя и Даша умнички! Есть желание, время, возможность — и сделали запланированное!»
«Даша, Настя, вы красотки! Это большой вызов».
Сама Дарья пояснила, что знала, что это вредно, но у нее «просто была такая цель». Если бы было сильно тяжело, говорит девушка, она бы остановилась.