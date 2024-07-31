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Posted 31 июля 2024, 09:48

Published 31 июля 2024, 09:48

Modified 31 июля 2024, 12:48

Updated 31 июля 2024, 12:48

«Ты растешь чмом»: инспектора ПДН отстранили от работы за унижение избитого школьника

31 июля 2024, 09:48
В Красноярске отстранили от работы инспектора ПДН Евгению Шалыгину, которая унижала избитого школьника, оскорбляла его и угрожала мытьем унитазов.

Родители рассказали, что обратились в ПДН из-за избиения 12-летнего сына. Они заявили, что на летних каникулах их ребенок встретился со своим одноклассником, с которым гуляли 15-летние подростки — те его в итоге избили. Избиение снимали на камеру.

Инспектор ПДН не стала защищать пострадавшего школьника, а обвинила его в провокациях.

Родители пострадавшего предоставили запись разговора «7 каналу Красноярск». На ней слышно, как инспектор угрожает мальчику арестом, мытьем унитазов и переездом в другой район. Сотрудница сказала школьнику, что он «растет чмом».

«Проспекту Мира» в полиции говорили, что в отношении сотрудницы проводится служебная проверка.

31 июля в полиции заявили, что по распоряжению начальника краевой полиции Александра Речицкого инспектора ПДН отстранили от работы на время проверки.

«В органах внутренних дел Красноярского края подчеркивают, что данные действия сотрудника неприемлемы, являются исключением из правил, и им будет дана принципиальная оценка».

В МВД сообщили, что сотрудники полиции встретились с родителями избитого школьника и разобрались в ситуации.

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