«Ты растешь чмом»: инспектора ПДН отстранили от работы за унижение избитого школьника

Родители рассказали, что обратились в ПДН из-за избиения 12-летнего сына. Они заявили, что на летних каникулах их ребенок встретился со своим одноклассником, с которым гуляли 15-летние подростки — те его в итоге избили. Избиение снимали на камеру.