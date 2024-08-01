Главный дорожный подрядчик попал в стоп-лист после обысков. Что это значит

Posted 1 августа, 06:54
Published 1 августа, 06:54
Modified 4 октября, 09:51
Updated 4 октября, 09:51
По его словам, такое решение сегодня, 1 августа, приняла комиссия УФАС по краю. Это значит, что ни «Промстрой», ни другие компании нынешнего собственника, на протяжении двух лет не смогут участвовать в государственных и муниципальных закупках. В ближайшие три дня информацию добавят в федеральный реестр.
По словам депутата, на заседание представители «Промстроя» не пришли, хотя были извещены. Илья Зайцев также рассказал, что включение «Промстроя» в реестр не повлияет на уже заключенные контракты и не может быть основанием для одностороннего разрыва договора со стороны заказчика.
«Также продолжают действовать и все гарантийные обязательства компании по тем объектам, которые они делали», — заявил депутат краевого заксобрания.
27 июня задержали главу и владельца компании «Промстрой» Декарда Ханагяна экс-главу муниципального САТП Дмитрия Сокирко. Они подозреваются в картельном сговоре.
5 июля ФСБ совместно с сотрудниками СК провели обыски в офисах «Управления дорог и благоустройства» (УДИБ) и «Специализированного автотранспортного предприятия» (САТП), а также в «Промстрое» в рамках возбужденного дела о картельном сговоре.
По версии следствия, в апреле 2023 года Ханагян и Сокирко заключили соглашение об ограничении конкуренции — по этой договоренности «Промстрой» должен был отказаться от участия в открытых конкурсах и предоставить САТП возможность выиграть их «на наиболее выгодных условиях». После этого «Промстрою» поручали эти же работы по договорам субподряда.
В мае 2023 года с САТП заключили два муниципальных контракта на ремонт дорог в семи районах Красноярска на сумму более миллиарда рублей. Затем были заключены договоры субподряда с «Промстроем» на ту же сумму. Прокуратура направила в суд иск о признании заключенных контрактов недействительными и требует вернуть в федеральный бюджет больше миллиарда рублей.
Еще гендиректора «Промстроя» Декарда Ханагяна подозревают в незаконном выведении из организации не менее 33 миллионов рублей через поддельные распоряжения о переводах (часть 1 статья 187 УК РФ).
Гендиректора ООО «ПромСтрой» Декарда Ханагяна отправили в СИЗО на 2 месяца. В прокуратуре заявили, что он признал свою вину, но «попросил учесть его положительные характеристики, наличие на иждивении ребенка и отправить его под домашний арест».
17 июля Красноярский краевой суд оставил Ханагяна в СИЗО. Прокурор заявил, что гендиректор «Промстроя» может уничтожить еще не обнаруженные и не изъятые доказательства его вины, а также повлиять на свидетелей.
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