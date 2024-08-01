Главный дорожный подрядчик попал в стоп-лист после обысков. Что это значит

По его словам, такое решение сегодня, 1 августа, приняла комиссия УФАС по краю. Это значит, что ни «Промстрой», ни другие компании нынешнего собственника, на протяжении двух лет не смогут участвовать в государственных и муниципальных закупках. В ближайшие три дня информацию добавят в федеральный реестр.