В Красноярске осудили мужчин, просивших у Митволя 100 млн за смягчение приговора

Posted 1 августа, 05:10
Published 1 августа, 05:10
Modified 11 декабря, 04:58
Updated 11 декабря, 04:58
В сентябре 2023 года Митволя осудили по делу о хищении 954 миллионов при проектировании красноярского метро. Его компания выполнила не все работы, но получила деньги. Митволя приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Адвокаты обжаловали приговор, но суд отказал. Кроме этого, суд взыскал с Митволя причиненный ущерб.
В июле 2024 года «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источник сообщил, что Олега Митволя этапировали из красноярского СИЗО в колонию в Московской области.
По версии следствия, летом 2023 года директор юридической фирмы «ЮрВеста» Андрей Капелин узнал об аресте и расследовании уголовного дела в отношении Олега Митволя.
Зная, что у последнего есть обеспеченные родственники, которые хотят смягчить наказание, Капелин решил похитить деньги у семьи Митволя.
Спустя месяц он все спланировал и предложил осуществить задуманное своему приятелю Бурцеву. Через общую знакомую мужчины познакомились с супругой Митволя.
«В то время женщина была разочарована работой адвокатов, защищавших ее мужа в суде», — пояснили в прокуратуре.
На встрече Капелин и Бурцев рассказали жене Митволя о своих «связях», благодаря которым они смогут смягчить наказание экс-проектировщику красноярского метро. За свою «помощь» мужчины потребовали 100 миллионов рублей. Понимая, что их обманывают, супруги обратились в УФСБ.
Как рассказали «Проспекту Мира» в прокуратуре, Капелин и Бурцев встретились с женой Митволя на улице Белопольского. Женщина передала мужчинам пакет с 3 миллионами рублей, из которых настоящими были только 50 000 рублей. Как только она передала пакет с деньгами, Капелина и Бурцева задержали сотрудники УФСБ.
Свою вину обвиняемые не признали, утверждая, что за вознаграждение хотели оказать юридическую помощь без какого-либо криминала.
В итоге суд признал мужчин виновными в покушении на мошенничество (часть 30 статья, часть 4 статья 159 УК РФ) и приговорил каждого к 3,5 годам колонии общего режима.