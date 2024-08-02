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Posted 2 августа 2024, 11:49

Published 2 августа 2024, 11:49

Modified 2 августа 2024, 12:15

Updated 2 августа 2024, 12:15

Как прошел очередной суд над художником Слоновым за блатную неваляшку?

2 августа 2024, 11:49

Художнику Слонову продлили домашний арест за блатную неваляшку

2 августа красноярскому художнику Василию Слонову снова продлили меру пресечения по уголовному делу о «неоднократной демонстрации экстремистской символики».

В октябре 2023 года Слонова оштрафовали за сделанную им неваляшку с изображениями восьмиконечной звезды. Суд расценил это как символику «криминального движения АУЕ», которое признано Верховным судом России экстремистским и запрещено в стране. Художника признали виновным по административной статье о публичной демонстрации символики экстремистской организации (статья 20.3 КоАП РФ).

В феврале 2024 года против Слонова завели уголовное дело о неоднократной демонстрации экстремистской символики (статья 282.4 УК РФ). Поводом для этого стала публикация в соцсетях художника с фотографией той неваляшки. Обвинение заявило, что автор не удалил запись, и на это пожаловался «свидетель».

Первый суд состоялся 11 июня. Слонов вину не признал, а доводы обвинения назвал заблуждением. Он принес неваляшку в зал суда и заявил, что она является ироничным арт-объектом и высмеивает романтику тюремной культуры, а не пропагандирует запрещенное в России движение.

12 июля состоялось заседание суда, на котором эксперт огласил результаты лингвистической экспертизы. Он заявил, что на неваляшке есть символика экстремистского движения. При этом он не усмотрел признаков пропаганды. Свидетель обвинения отметил, что неваляшка имеет «атрибуты» запрещенного движения.

Супруга художника Елена Слонова рассказала «Проспекту Мира», что ее мужу еще на 2 месяца продлили домашний арест — до 17 октября.

«Все ходатайства, которые подавал по делу адвокат Василия, судья отклонил. Хотели вызвать следователя, который занимался этим делом, и спросить, каким образом он нашел свидетелей со стороны обвинения.
Очень много всего вызывает вопросов, но, видимо, у судьи есть решение и ее это не интересует», — заявила супруга художника.

Следующее заседание должно состояться 16 сентября.

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