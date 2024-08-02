Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в августе. Какие фильмы покажут?

Ближайшие кинопоказы пройдут 5, 6 и с 12 по 16 августа. В понедельник, 5 августа, в 17:00 покажут фильм «Ну здравствуй, Оксана Соколова!» (16+), а 6 августа в 11:00 — документальные фильмы «Кочевье» (6+), в 17:00 — фильм «Расследование» (12+).