prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа, 09:06

Published 2 августа, 09:06

Modified 2 декабря, 06:48

Updated 2 декабря, 06:48

Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в августе. Какие фильмы покажут?

2 августа 2024, 09:06

Красноярцев зовут на бесплатные показы мультфильмов и картин Мосфильма в августе

Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в Доме дружбы народов на Красрабе в августе.

С понедельника по пятницу там показывают кинокартины Мосфильма. По вторникам еще проводят показы документальных фильмов, по пятницам — мультфильмов. Вход свободный.

Ближайшие кинопоказы пройдут 5, 6 и с 12 по 16 августа. В понедельник, 5 августа, в 17:00 покажут фильм «Ну здравствуй, Оксана Соколова!» (16+), а 6 августа в 11:00 — документальные фильмы «Кочевье» (6+), в 17:00 — фильм «Расследование» (12+).

  • 12 августа 17:00 — фильм «Дорога» (12+);
  • 13 августа в 11:00 — документальные фильмы «Восставший из пепла» (12+) и «Тасеевская республика» (12+);
  • 13 августа в 17:00 — «Сдаётся дом со всеми неудобствами» (12+);
  • 14 августа в 17:00 — фильм «Я делаю шаг» (6+);
  • 15 августа в 17:00 — «Вася не в себе» (16+).

В пятницу, 16 августа, в 15:00 можно будет посмотреть мультфильмы «Пингвины», «Праздник», «Дубак», «Коломбина», «Кабанчик, который смотрел вдаль», «Голубые штаны» (6+).

Расписание на другие дни августа и описание фильмов можно посмотреть тут.

Читайте также:
Кинотеатры Красноярска анонсировали показ «Дэдпула и Росомахи». Когда и где смотреть?В Красноярске продолжаются бесплатные уличные кинопоказы. Вот расписание на августКрасноярские кинотеатры покажут мультфильм «Гадкий Я 4». Когда будут сеансы?
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Развлечения#Красноярск#Кино#Кинотеатр#Досуг#Фильм#Бесплатно
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика