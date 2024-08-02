В Красноярске снова пытаются продать барную улицу. На этот раз за 60 миллионов

Posted 2 августа 2024, 04:01
Published 2 августа 2024, 04:01
Modified 2 августа 2024, 06:13
Updated 2 августа 2024, 06:13
В декабре 2023 года появилось объявление о продаже барной улицы. Здание продавали за 61,49 миллиона рублей. Сообщалось, что доходность бизнеса составляет 512 000 рублей в месяц.
Объявление появилось на «Авито». За здание, которое находится в историческом центре города, просят 60 миллионов рублей.
Там расположено 5 помещений общей площадью 295,5 квадратных метров. Согласно данным 2gis.ru, в настоящее время там работают заведения «Диалог», «Мексиканец в кустах», Time to Meat, «Рюмка» и «Огонь-шашлык».
Как написано в объявлении, доходность бизнеса составляет 485 000 рублей в месяц. Сообщается, что недавно в здании отреставрировали фасад, выполнили капремонт кровли, проложили новые коммуникации, заменили окна.