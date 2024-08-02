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Posted 2 августа 2024, 04:01

Published 2 августа 2024, 04:01

Modified 2 августа 2024, 06:13

Updated 2 августа 2024, 06:13

В Красноярске снова пытаются продать барную улицу. На этот раз за 60 миллионов

2 августа 2024, 04:01

В центре Красноярска за 60 миллионов продают барную улицу

В Красноярске снова продают барную улицу. Речь идет о крафтовом кластере «Подворотня».

В декабре 2023 года появилось объявление о продаже барной улицы. Здание продавали за 61,49 миллиона рублей. Сообщалось, что доходность бизнеса составляет 512 000 рублей в месяц.

Объявление появилось на «Авито». За здание, которое находится в историческом центре города, просят 60 миллионов рублей.

Там расположено 5 помещений общей площадью 295,5 квадратных метров. Согласно данным 2gis.ru, в настоящее время там работают заведения «Диалог», «Мексиканец в кустах», Time to Meat, «Рюмка» и «Огонь-шашлык».

Как написано в объявлении, доходность бизнеса составляет 485 000 рублей в месяц. Сообщается, что недавно в здании отреставрировали фасад, выполнили капремонт кровли, проложили новые коммуникации, заменили окна.

  • Барная улица расположена в дворовом колодце на Мира, 94г. Раньше объект выкупила и реконструировала тюменская компания «Красредевелопмент.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Бизнес#Красноярск#Заведения#Продажа#Барная улица
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