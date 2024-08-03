На старт, внимание, ТАЙГАСТРО!

В период с 1 по 20 августа красноярские рестораны, которые принимают участие в фестивале, представят своим гостям авторское сет-меню из трех блюд на основе сибирских продуктов, а также двух напитков на выбор, по единой цене — 1000, 1500, 2000, 2500 или 3000 рублей.