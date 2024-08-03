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Posted 3 августа 2024, 02:14

Published 3 августа 2024, 02:14

Modified 3 августа 2024, 02:14

Updated 3 августа 2024, 02:14

На старт, внимание, ТАЙГАСТРО!

3 августа 2024, 02:14
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1 августа в Красноярске и по всей стране стартовал масштабный гастрономический фестиваль ТАЙГАСТРО, который объединил 46 городов и более 240 ресторанов по всей России.

Фестиваль призван показать всю силу и богатство региональных кухонь, познакомить гостей ресторанов с локальными продуктами, гастрономическими техниками и мастерством шеф-поваров.

В период с 1 по 20 августа красноярские рестораны, которые принимают участие в фестивале, представят своим гостям авторское сет-меню из трех блюд на основе сибирских продуктов, а также двух напитков на выбор, по единой цене — 1000, 1500, 2000, 2500 или 3000 рублей.

В ресторанной группе Berrywood Family, являющаяся организатором фестиваля, авторские сеты от шеф-поваров можно попробовать во всех заведениях сети: ресторанах Tunguska и SADKO, баре «Булгаков», кафе Green Villa Pizza, гранд-бистро «Дзе», ресторане-празднике «Дзеими», пабах «Залечь на дно в Гамбург» и «Залечь на дно в Брюгге», ресторане на крыше Franky Woo и кондитерской-пекарне «Варвара+Jerome».

Подробные описания сетов и цены ищите на сайте.

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