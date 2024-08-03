На старт, внимание, ТАЙГАСТРО!

Posted 3 августа 2024, 02:14
Published 3 августа 2024, 02:14
Modified 3 августа 2024, 02:14
Updated 3 августа 2024, 02:14
Фестиваль призван показать всю силу и богатство региональных кухонь, познакомить гостей ресторанов с локальными продуктами, гастрономическими техниками и мастерством шеф-поваров.
В период с 1 по 20 августа красноярские рестораны, которые принимают участие в фестивале, представят своим гостям авторское сет-меню из трех блюд на основе сибирских продуктов, а также двух напитков на выбор, по единой цене — 1000, 1500, 2000, 2500 или 3000 рублей.
В ресторанной группе Berrywood Family, являющаяся организатором фестиваля, авторские сеты от шеф-поваров можно попробовать во всех заведениях сети: ресторанах Tunguska и SADKO, баре «Булгаков», кафе Green Villa Pizza, гранд-бистро «Дзе», ресторане-празднике «Дзеими», пабах «Залечь на дно в Гамбург» и «Залечь на дно в Брюгге», ресторане на крыше Franky Woo и кондитерской-пекарне «Варвара+Jerome».
Подробные описания сетов и цены ищите на сайте.