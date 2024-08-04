В Красноярске задержится жара и пойдут дожди. Вот прогноз на рабочую неделю

В Красноярске на рабочей неделе будет дождливо и тепло

Публикуем прогноз погоды с 5 по 9 августа. Синоптики обещают, что рабочая неделя будет жаркой и немного дождливой.

По данным gismeteo, в понедельник, 5 августа, будет облачно, но жарко — днем будет до +28 днем. В этот день пойдет дождь — выпадет 0,6 мм осадков. Ночью обещают до +19. Во вторник, 6 августа, прогнозируют до +25 днем, до +16 ночью. В среду, 7 августа, прогнозируют +24. Ночью температура опустится до +18. Оба дня будет идти дождь. В четверг, 8 августа, дождь продолжится — обещают 0,3 мм осадков. В этот день будет до +26 днем, до +18 ночью. В пятницу, 9 августа, — обещают до +28. В этот день дождя не будет. Ночью прогнозируют до +15. Читайте также: Смотрим, какая погода будет в августе в Красноярске Синоптик рассказал, как Красноярск стал тропиками и почему это ненормально Красноярцам рассказали, чем полезно питаться в жару и что поможет утолить жажду