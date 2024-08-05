Красноярка слетала отдохнуть в Абхазию. Вот её рассказ о плюсах, минусах и ценах

Posted 5 августа 2024, 08:27
Published 5 августа 2024, 08:27
Modified 31 января, 10:10
Updated 31 января, 10:10
Дарья и её муж летали отдыхать по путевке — они купили билеты в конце апреля за 135 тысяч. В эту сумму включен перелет туда-обратно, страховка, отель с двухразовым питанием и трансфер. Красноярцы остановились в Гагре.
«Прямого рейса до Абхазии нет, прилетаешь в Сочи — оттуда уже через границу в Абхазию. До Сочи летели пять с половиной часов прямым рейсом», — поделилась Дарья.
На улице были жара и духота, говорит девушка. Каждый день температура поднималась до +25…+32 градусов.
«Дожди нас почти не застали, были пару раз ночью. Еще плюс, что там на каждом шагу кондиционеры, без них не знаю, как бы люди выживали».
Море чистое и теплейшее. По словам Дарьи, на берегу не очень много людей, особенно если сравнивать с берегом Сочи.
На море, рассказывает красноярка, можно увидеть дельфинов. Они подплывают прямо к буйкам.
В Абхазии, говорит красноярка, практически нет супермаркетов и дискаунтеров.
«В основном везде рынки и торгаши на каждом шагу. Цены на продукты такие же, как у нас».
Однако прохладительные напитки были достаточно дорогие. Например, бутылка воды 0,5 литра стоит около 70-150 рублей.
В городе было много «забегаловок, шашлычек и столовок», говорит Дарья. Однако цены там высокие.
«Обычный салат в их столовках ценой больше, чем у нас в нормальном ресторане. Все очень дорогое и на вкус 4/10. Каждый раз вспоминала нашу гастрономическую столицу».
В Гагре, где отдыхала девушка, есть один «приличный ресторан» — Гагрипш, но в него не попасть без брони, а бронь там «на месяц вперед».
Вот список мест от Дарьи, которые она советует посетить, с кратким описанием:
Колоннада — очень красивые колонны у моря, рядом парк с нереальными видами. Плюс красивый пляж.
Гагрипш — тот самый ресторан. Если не на ужин, хотя бы просто пофоткаться. Супер красивое место! Почти напротив Колоннады.
Пицунда — сюда однозначно стоит приехать! Считается, что здесь самое чистое море в Абхазии и, наверное, во всем Черном море. Плюс самое тихое и спокойное море.
Озеро Рица — главная достопримечательность. Это надо видеть своими глазами. Там предлагают миллион экскурсий, торгуют ими на каждом шагу, но мы остановились на джиппинге.
Стоимость 2950 на человека. Очень даже небольшая цена, с учетом того, что нас возили целый день еще и на почти десять экскурсий: дегустации чая, вина и сыра, меда, Гегский водопад, само озеро Рица, водопады Мужские слезы и Женские слезы.
Красноярке понравилось практически всё — горы, море, природа.
«Есть куда сходить и что посмотреть! В Абхазии много заброшенных зданий, но даже они выглядят нереально красиво, как из игры The Last of Us».
Девушка сильно боится насекомых, но, на её удивление, она ни разу не встретила жуков и комаров.
Самый главный минус, по словам девушки, — это кишечная инфекция.
«Еще до вылета нам сказали, что нужно запастись таблетками от отравления. Там просто каждый второй болеет. Вообще, трое из нашей компании, в том числе и я, в итоге. Мы стояли в очереди в аптеку за препаратами при отравлении, и многие в очереди были с такой же проблемой».
Второй минус — это цыгане. Как говорит Дарья, они там «на каждом шагу».
«Они там очень навязчивые. Сейчас у них там какая-то „новая тема“ появилась: они ходят с нитками, с большим клубком, подбегают, начинают наматывать тебе на руку эту нитку и говорить: „Это на здоровье, на любовь, на детей, на брак“. А потом подходят два амбала и требуют за это деньги».
Также навязчиво ведут себя торговцы. Они не дают «даже спокойно на море позагорать»: подходят и пытаются заставить что-нибудь купить.
Третий минус — это стиль вождения в Абхазии. Красноярка рассказала, что там нет камер фиксации нарушений, поэтому водят все «очень опасно», постоянно обгоняют и ездят с тонировкой.