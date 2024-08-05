Красноярка слетала отдохнуть в Абхазию. Вот её рассказ о плюсах, минусах и ценах

Стоимость 2950 на человека. Очень даже небольшая цена, с учетом того, что нас возили целый день еще и на почти десять экскурсий: дегустации чая, вина и сыра, меда, Гегский водопад, само озеро Рица, водопады Мужские слезы и Женские слезы.