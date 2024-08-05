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Posted 5 августа 2024, 08:27

Published 5 августа 2024, 08:27

Modified 31 января, 10:10

Updated 31 января, 10:10

Красноярка слетала отдохнуть в Абхазию. Вот её рассказ о плюсах, минусах и ценах

Красноярка слетала отдохнуть в Абхазию. Вот её рассказ о плюсах, минусах и ценах

5 августа 2024, 08:27
Фото: prmira.ru.
Красноярка Дарья в конце июля слетала отдохнуть в Абхазию. Она поделилась с «Проспектом Мира» своими впечатлениями об отдыхе, посоветовала, какие места посетить, и рассказала о минусах.

Как добраться до Абхазии и сколько это стоит?

Дарья и её муж летали отдыхать по путевке — они купили билеты в конце апреля за 135 тысяч. В эту сумму включен перелет туда-обратно, страховка, отель с двухразовым питанием и трансфер. Красноярцы остановились в Гагре.

«Прямого рейса до Абхазии нет, прилетаешь в Сочи — оттуда уже через границу в Абхазию. До Сочи летели пять с половиной часов прямым рейсом», — поделилась Дарья.
Фото: prmira.ru

Как море? Сильно жарко?

На улице были жара и духота, говорит девушка. Каждый день температура поднималась до +25…+32 градусов.

«Дожди нас почти не застали, были пару раз ночью. Еще плюс, что там на каждом шагу кондиционеры, без них не знаю, как бы люди выживали».

Море чистое и теплейшее. По словам Дарьи, на берегу не очень много людей, особенно если сравнивать с берегом Сочи.

Фото: prmira.ru

На море, рассказывает красноярка, можно увидеть дельфинов. Они подплывают прямо к буйкам.

Видео: prmira.ru.

Что по ценам?

В Абхазии, говорит красноярка, практически нет супермаркетов и дискаунтеров.

«В основном везде рынки и торгаши на каждом шагу. Цены на продукты такие же, как у нас».

Однако прохладительные напитки были достаточно дорогие. Например, бутылка воды 0,5 литра стоит около 70-150 рублей.

Еда в Абхазии

В городе было много «забегаловок, шашлычек и столовок», говорит Дарья. Однако цены там высокие.

«Обычный салат в их столовках ценой больше, чем у нас в нормальном ресторане. Все очень дорогое и на вкус 4/10. Каждый раз вспоминала нашу гастрономическую столицу».

В Гагре, где отдыхала девушка, есть один «приличный ресторан» — Гагрипш, но в него не попасть без брони, а бронь там «на месяц вперед».

Что посетить и посмотреть в Абхазии? Топ от красноярки

Вот список мест от Дарьи, которые она советует посетить, с кратким описанием:

Колоннада — очень красивые колонны у моря, рядом парк с нереальными видами. Плюс красивый пляж.

Фото: prmira.ru

Гагрипш — тот самый ресторан. Если не на ужин, хотя бы просто пофоткаться. Супер красивое место! Почти напротив Колоннады.

Фото: prmira.ru

Пицунда — сюда однозначно стоит приехать! Считается, что здесь самое чистое море в Абхазии и, наверное, во всем Черном море. Плюс самое тихое и спокойное море.

Фото: prmira.ru

Озеро Рица — главная достопримечательность. Это надо видеть своими глазами. Там предлагают миллион экскурсий, торгуют ими на каждом шагу, но мы остановились на джиппинге.

Стоимость 2950 на человека. Очень даже небольшая цена, с учетом того, что нас возили целый день еще и на почти десять экскурсий: дегустации чая, вина и сыра, меда, Гегский водопад, само озеро Рица, водопады Мужские слезы и Женские слезы.

Фото: prmira.ru

Плюсы Абхазии

Красноярке понравилось практически всё — горы, море, природа.

«Есть куда сходить и что посмотреть! В Абхазии много заброшенных зданий, но даже они выглядят нереально красиво, как из игры The Last of Us».
Фото: prmira.ru

Девушка сильно боится насекомых, но, на её удивление, она ни разу не встретила жуков и комаров.

Минусы Абхазии

Самый главный минус, по словам девушки, — это кишечная инфекция.

«Еще до вылета нам сказали, что нужно запастись таблетками от отравления. Там просто каждый второй болеет. Вообще, трое из нашей компании, в том числе и я, в итоге. Мы стояли в очереди в аптеку за препаратами при отравлении, и многие в очереди были с такой же проблемой».

Второй минус — это цыгане. Как говорит Дарья, они там «на каждом шагу».

«Они там очень навязчивые. Сейчас у них там какая-то „новая тема“ появилась: они ходят с нитками, с большим клубком, подбегают, начинают наматывать тебе на руку эту нитку и говорить: „Это на здоровье, на любовь, на детей, на брак“. А потом подходят два амбала и требуют за это деньги».

Также навязчиво ведут себя торговцы. Они не дают «даже спокойно на море позагорать»: подходят и пытаются заставить что-нибудь купить.

Третий минус — это стиль вождения в Абхазии. Красноярка рассказала, что там нет камер фиксации нарушений, поэтому водят все «очень опасно», постоянно обгоняют и ездят с тонировкой.

Фото: prmira.ru
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