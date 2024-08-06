Экс-управляющего «Платинум-Ареной» осудят за хищения. Ему грозит до 10 лет

Posted 6 августа 2024, 05:16
Published 6 августа 2024, 05:16
Modified 6 августа 2024, 05:16
Updated 6 августа 2024, 05:16
По версии следователей, в декабре 2020 года бывший замминистра спорта Красноярского края Роман Сотников и Сергей Коляко договорились присвоить часть средств АО «Платинум Арена». Для этого бывший управляющий спортивным сооружением создал компанию «СК Вавилон».
С июня 2021 года по декабрь 2022 года фирма Коляко заключила договоры на техническое обслуживание «Платинум Арены». Стоимость контрактов составила больше 8 миллионов рублей. Однако часть работ выполнена не была и свыше 400 тысяч рублей Коляко присвоил себе.
В январе 2023 года КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений» и фирма «Вавилон», подконтрольная Коляко, заключили контракт на 9 миллионов рублей — компания должна была оказать услуги по техническому обслуживанию «Платинум Арены».
Как рассказали в СК, с января по октябрь 2023 года Коляко подписал акты сдачи-приемки услуг. При этом он знал, что часть работ не выполнена.
В итоге обвиняемый вместе с бывшим замминистра спорта Красноярского края похитили свыше 1,3 миллиона рублей. «Проспекту Мира» в СК сообщили, что на данный момент не установлено, сколько именно Коляко присвоил себе из этой суммы.
Против Коляко завели дело о мошенничестве с использованием служебного положения (часть 4 статья 159 УК РФ) и присвоении (часть 3 статья 160 УК РФ).
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении экс-управляющего спорткомплекса «Платинум Арена» направят в суд.
За мошенничество максимальный срок наказания составляет до 10 лет лишения свободы, за присвоение — до 6 лет.
Корреспонденту «ПМ» в Следкоме объяснили, что суд может назначить Коляко 10 лет лишения свободы, либо частично сложить оба срока. Окончательное наказание установит суд.