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Posted 6 августа 2024, 05:16

Published 6 августа 2024, 05:16

Modified 6 августа 2024, 05:16

Updated 6 августа 2024, 05:16

Экс-управляющего «Платинум-Ареной» осудят за хищения. Ему грозит до 10 лет

6 августа 2024, 05:16

Экс-управляющего «Платинум-Ареной» будут судить за присвоение и мошенничество

В Красноярске следователи завершили расследование уголовное дело против экс-управляющего спорткомплексом «Платинум Арена» Сергея Коляко. Его обвиняют в мошенничестве и присвоении.

По версии следователей, в декабре 2020 года бывший замминистра спорта Красноярского края Роман Сотников и Сергей Коляко договорились присвоить часть средств АО «Платинум Арена». Для этого бывший управляющий спортивным сооружением создал компанию «СК Вавилон».

С июня 2021 года по декабрь 2022 года фирма Коляко заключила договоры на техническое обслуживание «Платинум Арены». Стоимость контрактов составила больше 8 миллионов рублей. Однако часть работ выполнена не была и свыше 400 тысяч рублей Коляко присвоил себе.

В январе 2023 года КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений» и фирма «Вавилон», подконтрольная Коляко, заключили контракт на 9 миллионов рублей — компания должна была оказать услуги по техническому обслуживанию «Платинум Арены».

Как рассказали в СК, с января по октябрь 2023 года Коляко подписал акты сдачи-приемки услуг. При этом он знал, что часть работ не выполнена.

В итоге обвиняемый вместе с бывшим замминистра спорта Красноярского края похитили свыше 1,3 миллиона рублей. «Проспекту Мира» в СК сообщили, что на данный момент не установлено, сколько именно Коляко присвоил себе из этой суммы.

Против Коляко завели дело о мошенничестве с использованием служебного положения (часть 4 статья 159 УК РФ) и присвоении (часть 3 статья 160 УК РФ).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении экс-управляющего спорткомплекса «Платинум Арена» направят в суд.

За мошенничество максимальный срок наказания составляет до 10 лет лишения свободы, за присвоение — до 6 лет.

Корреспонденту «ПМ» в Следкоме объяснили, что суд может назначить Коляко 10 лет лишения свободы, либо частично сложить оба срока. Окончательное наказание установит суд.

  • Ранее мы писали о том, что против Романа Сотникова возбудили два уголовных дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и организации растраты (часть 3 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ).
  • До этого мы рассказывали о том, что многофункциональный спортивный комплекс «Платинум Арена» останется в собственности Красноярского края. Стороны пришли к мировому соглашению.
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