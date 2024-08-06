Экс-управляющего «Платинум-Ареной» осудят за хищения. Ему грозит до 10 лет

С июня 2021 года по декабрь 2022 года фирма Коляко заключила договоры на техническое обслуживание «Платинум Арены». Стоимость контрактов составила больше 8 миллионов рублей. Однако часть работ выполнена не была и свыше 400 тысяч рублей Коляко присвоил себе.