Красноярцу дали 5 лет колонии за комментарии с «ложной информацией о ВС РФ» в VK

Posted 6 августа, 07:58
Published 6 августа, 07:58
Modified 13 сентября, 07:32
Updated 13 сентября, 07:32
Как заявили в пресс-службе краевого УФСБ, мужчина совершил преступление террористической направленности:
«В течение нескольких месяцев мужчина в открытых группах социальной сети „ВКонтакте“ публиковал комментарии, в которых распространял заведомо ложную информацию о ВС РФ».
Сначала на мужчину завели уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ (часть 1 статьи 207.3 УК РФ), затем статью переквалифицировали на распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой или национальной ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).