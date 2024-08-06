Красноярцу дали 5 лет колонии за комментарии с «ложной информацией о ВС РФ» в VK

Сначала на мужчину завели уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ (часть 1 статьи 207.3 УК РФ), затем статью переквалифицировали на распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой или национальной ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).