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Posted 6 августа, 07:58

Published 6 августа, 07:58

Modified 13 сентября, 07:32

Updated 13 сентября, 07:32

Красноярцу дали 5 лет колонии за комментарии с «ложной информацией о ВС РФ» в VK

Красноярцу дали 5 лет колонии за комментарии с «ложной информацией о ВС РФ» в VK

6 августа 2024, 07:58
Фото: 1MI
Жителя Красноярска приговорили к пяти годам колонии общего режима за публикацию комментариев во «Вконтакте».

Как заявили в пресс-службе краевого УФСБ, мужчина совершил преступление террористической направленности:

«В течение нескольких месяцев мужчина в открытых группах социальной сети „ВКонтакте“ публиковал комментарии, в которых распространял заведомо ложную информацию о ВС РФ».

Сначала на мужчину завели уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ (часть 1 статьи 207.3 УК РФ), затем статью переквалифицировали на распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой или национальной ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

  • В ноябре 2023 года в ФСБ сообщили о задержании красноярца, который с февраля по ноябрь 2022 года на своей странице во «ВКонтакте» публиковал «сведения, содержащие заведомо ложную информацию» о действиях ВС РФ во время СВО. На момент публикации нам не уточнили об этом ли мужчине идет речь.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Уголовное дело#Фейки#ВКонтакте#УФСБ
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