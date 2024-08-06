Мать канского школьника, снимавшего нападения на бабушек, обвинила во всем жертв

Posted 6 августа, 02:55
Published 6 августа, 02:55
Modified 29 августа, 09:01
Updated 29 августа, 09:01
В начале августа в телеграм-канале «ЧП Канск» опубликовали несколько видео, на которых подросток пинает пожилых женщин в спину. Выяснилось, что на записях фигурирует один и тот же ученик 8 класса одной из местных школ. Парень ранее не состоял на профилактических учётах, а в поле зрения полиции не попадал.
В МВД сообщили, что подразделение по делам несовершеннолетних проводит проверку, после которой будет решаться вопрос о постановке школьника на учет.
Как пишет «КП-Красноярск» со ссылкой на жителей Канска, в компании пинателя бабушек и оператора около 5-7 человек. Как утверждает Максим Щ., однажды подростки бросали камни в пенсионера на улице Эйдемана. Молодой человек отмечает, что сделал им замечание и они убежали.
Другая жительница Канска говорит, что школьники обзывали больную девушку и якобы хотели кинуть камнем в окно. Однако, заметив ее, не стали это делать.
Мама школьника, снимавшего издевательства над пенсионерками на камеру, заявила sibnovosti.ru о поступающих угрозах. Женщина утверждает, что о случившемся она узнала из СМИ и после просмотра видео была шокирована.
При этом мама школьника заявила, что на видео, на котором приятель ее сына пинает бабушек, были вовсе не пенсионерки, а женщины более молодого возраста.
«Давайте буду называть вещи своими именами — бабушки там — бичи, которые сами называли мальчишек разными словами матерными. Я, как мама, своего сына не оправдываю. Я считаю, что виноват, он понесет за это наказание», — сказала жительница Канска.
По словам матери школьника, ее сыну устроили травлю в соцсетях. Угрозы пишут подростку и даже родителям.
«Самосуд, который хотят устроить многие граждане, они тоже будут наказаны… Как бы не было, дети не являются субъектом этого дела. Они еще не несут ответственности всей. У всех существует, как говорится амнистия, все ошибаются».
В разговоре с журналистами женщина заявила, что даже после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» люди якобы не писали такие комментарии в адрес обвиняемых, какие пишут про подростков и их родителей.
Бабушка мальчика, который пинал пенсионерок, отказалась общаться с журналистами. Также разговаривать со СМИ не захотела мама девочки, которая снимала издевательства на камеру.
Родители школьников планируют обратиться в правоохранительные органы с просьбой удалить ролик с издевательствами из интернета.