Мать канского школьника, снимавшего нападения на бабушек, обвинила во всем жертв

В начале августа в телеграм-канале «ЧП Канск» опубликовали несколько видео, на которых подросток пинает пожилых женщин в спину. Выяснилось, что на записях фигурирует один и тот же ученик 8 класса одной из местных школ. Парень ранее не состоял на профилактических учётах, а в поле зрения полиции не попадал.