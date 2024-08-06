Том Круз станет участником закрытия Олимпиады-2024

Стоит отметить, что этот материал был отснят ещё в марте. Как заявил сам Круз, он редко использует дублёров и предпочитает выполнять трюки самостоятельно. Недавно актёр травмировал ногу, предположительно, во время съёмок нового сиквела «Миссия невыполнима». Также известно, что в первой части этого фильма он выполнил опасные сцены без страховки, в том числе держался за дверь взлетающего самолёта.