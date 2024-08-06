Том Круз станет участником закрытия Олимпиады-2024

Posted 6 августа, 09:26
Published 6 августа, 09:26
Modified 21 августа, 12:15
Updated 21 августа, 12:15
По сообщению newkhakasiya.online, звезда американского кинематографа спустится с крыши стадиона «Стад де Франс» на верёвке, держа в руках флаг Олимпиады.
После завершения трюка телевизионный эфир прервётся, и зрители смогут увидеть заранее подготовленный видеоролик. В этом материале Том Круз совершает перелёт на самолёте с олимпийским флагом из Франции в США, где Олимпийские игры будут проходить в 2028 году. В финале видео актёр прыгает с парашютом и приземляется у известной скульптурной группы в Голливуде.
Стоит отметить, что этот материал был отснят ещё в марте. Как заявил сам Круз, он редко использует дублёров и предпочитает выполнять трюки самостоятельно. Недавно актёр травмировал ногу, предположительно, во время съёмок нового сиквела «Миссия невыполнима». Также известно, что в первой части этого фильма он выполнил опасные сцены без страховки, в том числе держался за дверь взлетающего самолёта.