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Posted 7 августа, 04:25

Published 7 августа, 04:25

Modified 8 октября, 05:12

Updated 8 октября, 05:12

6-летняя красноярка после укуса клеща месяц лежала в коме. Она до сих пор в больнице

6-летняя красноярка после укуса клеща месяц лежала в коме. Она до сих пор в больнице

7 августа 2024, 04:25
Фото: ТВК
В Красноярском крае к 6-летней девочке присосалось сразу три клеща. После этого она месяц пролежала в коме.

О произошедшем мать девочки Ольга рассказала телеканалу «ТВК». В конце апреля семья ездила за водой на родник в Зыково — по приезде домой на ребенке обнаружили 3 клеща. Их сняли.

На следующее утро членистоногих отправили в лабораторию на анализы. Оказалось, что два из трех клеща были заражены: боррелиозом и энцефалитом. Девочке не ставили прививку от энцефалита.

После этого девочку начали лечить: поставили укол иммуноглобулина, выписали антибиотики и противовирусные. По словам матери, первое время девочка чувствовала себя хорошо.

«Сначала ее состояние никак не поменялось. И последующие две недели тоже было без изменений. Позже, у дочери поднялась температура до 38 градусов в детском саду — тогда нас госпитализировали», — говорит Ольга.

Девочка провела в инфекционном отделении 3 дня. Как рассказывает мать, у неё «скакала» температура — от 36 до 40 градусов и обратно. Еще девочка перестала узнавать родных.

После 6-летнюю Арину перевели в реанимацию. Месяц она провела в коме. От аппарата ИВЛ девочку смогли отключить с третьего раза.

Сейчас девочка все еще в больнице — уже четвертый месяц. В итоге ей поставили диагноз клещевой энцефалит с сильными осложнениями:

  • менингоэнцефаломиелитическая форма крайней тяжести;
  • отек головного мозга;
  • поражение центральной нервной системы.

По словам родителей, девочке «предстоит заново научиться ходить, сидеть, самостоятельно кушать и даже разговаривать».

«Врачи даже не могут дать нам прогноз. Говорят, что она в очень тяжелом состоянии — большие очаги поражения мозга. Кто-то из медиков даже говорит, что за последние 5 лет у нас самый тяжелый случай», — поделилась Ольга.
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