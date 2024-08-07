6-летняя красноярка после укуса клеща месяц лежала в коме. Она до сих пор в больнице

Posted 7 августа, 04:25
Published 7 августа, 04:25
Modified 8 октября, 05:12
Updated 8 октября, 05:12
О произошедшем мать девочки Ольга рассказала телеканалу «ТВК». В конце апреля семья ездила за водой на родник в Зыково — по приезде домой на ребенке обнаружили 3 клеща. Их сняли.
На следующее утро членистоногих отправили в лабораторию на анализы. Оказалось, что два из трех клеща были заражены: боррелиозом и энцефалитом. Девочке не ставили прививку от энцефалита.
После этого девочку начали лечить: поставили укол иммуноглобулина, выписали антибиотики и противовирусные. По словам матери, первое время девочка чувствовала себя хорошо.
«Сначала ее состояние никак не поменялось. И последующие две недели тоже было без изменений. Позже, у дочери поднялась температура до 38 градусов в детском саду — тогда нас госпитализировали», — говорит Ольга.
Девочка провела в инфекционном отделении 3 дня. Как рассказывает мать, у неё «скакала» температура — от 36 до 40 градусов и обратно. Еще девочка перестала узнавать родных.
После 6-летнюю Арину перевели в реанимацию. Месяц она провела в коме. От аппарата ИВЛ девочку смогли отключить с третьего раза.
Сейчас девочка все еще в больнице — уже четвертый месяц. В итоге ей поставили диагноз клещевой энцефалит с сильными осложнениями:
По словам родителей, девочке «предстоит заново научиться ходить, сидеть, самостоятельно кушать и даже разговаривать».
«Врачи даже не могут дать нам прогноз. Говорят, что она в очень тяжелом состоянии — большие очаги поражения мозга. Кто-то из медиков даже говорит, что за последние 5 лет у нас самый тяжелый случай», — поделилась Ольга.