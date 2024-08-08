7-летнего мальчика побила пьяная пенсионерка. Но женщина говорит, что он «сам упал»

Posted 8 августа 2024, 06:24
Published 8 августа 2024, 06:24
Modified 8 августа 2024, 06:26
Updated 8 августа 2024, 06:26
Обо всем ребенок рассказал матери Алене. Женщина поделилась историей с изданием sibnovosti.ru.
Все произошло 5 августа в одном из дворов Ачинска. Как рассказала Алена, ребенок приехал в гости к своей бабушке. Он вышел погулять во двор с друзьями из садика.
Там, по его словам, пьяная пожилая женщина начала кричать и материться на других девочку и мальчика: за них и вступился пострадавший. После этого пенсионерка якобы накинулась на мальчика с кулаками.
«Ребенок позвонил вечером, заплаканный, испуганный. Пытался объяснить, что кто-то на него напал. Бабушка пояснила, что соседка там живет, которая не дружит с головой, что она кинулась на моего сына, схватила его руками за лицо, швырнула на землю. Он лежал, она содрала с него очки, подошла и швырнула их на асфальт, что повылетали все стекла», — говорит мать мальчика.
По словам местных, эта женщина часто выпивает, выходит во двор и ругается с детьми. Дети постарше, по словам Алены, иногда специально дразнят и убегают от нее.
«Она, когда выпивает, выходит во двор и начинает на детей кричать матом. То она на шпагаты там садится, то бойцовские навыки показывает. Дети начинают ее специально провоцировать и оскорблять, и все в этом духе.
В тот день, как я понимаю, какие-то дети не с нашего двора ее тоже провоцировали, а мой ребенок гулял с другом и подружкой, они вообще далеко находились от тех, кто ее дразнил, и та подошла к нашим и начала на них матом ругаться», — заявила Алена.
После того как сын рассказал об избиении, мать приехала во двор. Очевидцы к этому времени уже вызвали полицию. У мальчика сняли побои: несколько больших царапин на скуле и ушиб за ухом.
В полиции рассказали, что сейчас проводится проверка, опрашиваются свидетели. Личность женщины установлена.
Пенсионерка заявила, что никого не трогала и не била. Она уверяет, что мальчик «сам упал и сломал очки».