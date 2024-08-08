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Posted 8 августа 2024, 06:24

Published 8 августа 2024, 06:24

Modified 8 августа 2024, 06:26

Updated 8 августа 2024, 06:26

7-летнего мальчика побила пьяная пенсионерка. Но женщина говорит, что он «сам упал»

8 августа 2024, 06:24

В Красноярском крае мать заявила, что её 7-летнего сына избила пенсионерка

В Ачинске 7-летний мальчик рассказал, что на него накинулась пенсионерка. Ребенок говорит, что заступался за друзей.

Обо всем ребенок рассказал матери Алене. Женщина поделилась историей с изданием sibnovosti.ru.

Все произошло 5 августа в одном из дворов Ачинска. Как рассказала Алена, ребенок приехал в гости к своей бабушке. Он вышел погулять во двор с друзьями из садика.

Там, по его словам, пьяная пожилая женщина начала кричать и материться на других девочку и мальчика: за них и вступился пострадавший. После этого пенсионерка якобы накинулась на мальчика с кулаками.

«Ребенок позвонил вечером, заплаканный, испуганный. Пытался объяснить, что кто-то на него напал. Бабушка пояснила, что соседка там живет, которая не дружит с головой, что она кинулась на моего сына, схватила его руками за лицо, швырнула на землю. Он лежал, она содрала с него очки, подошла и швырнула их на асфальт, что повылетали все стекла», — говорит мать мальчика.

По словам местных, эта женщина часто выпивает, выходит во двор и ругается с детьми. Дети постарше, по словам Алены, иногда специально дразнят и убегают от нее.

«Она, когда выпивает, выходит во двор и начинает на детей кричать матом. То она на шпагаты там садится, то бойцовские навыки показывает. Дети начинают ее специально провоцировать и оскорблять, и все в этом духе.
В тот день, как я понимаю, какие-то дети не с нашего двора ее тоже провоцировали, а мой ребенок гулял с другом и подружкой, они вообще далеко находились от тех, кто ее дразнил, и та подошла к нашим и начала на них матом ругаться», — заявила Алена.

После того как сын рассказал об избиении, мать приехала во двор. Очевидцы к этому времени уже вызвали полицию. У мальчика сняли побои: несколько больших царапин на скуле и ушиб за ухом.

В полиции рассказали, что сейчас проводится проверка, опрашиваются свидетели. Личность женщины установлена.

Пенсионерка заявила, что никого не трогала и не била. Она уверяет, что мальчик «сам упал и сломал очки».

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