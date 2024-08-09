Красноярский блогер составил топ-13 заведений для ланча в центре Красноярска

Posted 9 августа 2024, 08:29
Published 9 августа 2024, 08:29
Modified 9 августа 2024, 08:31
Updated 9 августа 2024, 08:31
Он опубликовал пост об этом в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Сураев уточнил, что указал минимальные цены за сеты или позиции в меню ланчей.
В большинстве заведений ланчи подают с 12:00 до 16:00. Например, в «Баран и бисер» два блюда на выбор, чурек и напиток стоят 650 рублей, в Harat’s pub все салаты и супы стоят 130 рублей, всё горячее — 160 рублей, а гарниры — 60 рублей.
В Tommy House салаты и супы во время ланча можно купить от 190 рублей, горячее — от 210 рублей. В Sadko салаты стоят от 398 рублей, супы — от 368 рублей, горячее — от 418 рублей.
В Villa Roberto салаты стоят от 240 рублей, супы от 210 рублей, а горячее — от 220 рублей. В пабе «Залечь на дно в Гамбурге» супы можно найти от 188 рублей, а салаты и горячее от 218 и 248 рублей соответственно.
В баре «Булгаков» во время ланча супы стоят от 210 рублей, салаты от 260 рублей, горячее от 290 рублей. В Mama Roma ланч работает по системе шведский стол — 690 рублей с человека.
Еще в нескольких заведениях чуть отличается время ланча. В Formaggi его можно заказать с 12:00 до 17:00. Салат или суп, основное блюдо и напиток обойдутся в 650 рублей.
В Урарту ланч доступен с 11:00 до 16:00. Там салаты стоят от 320 рублей, супы от 280 рублей, а горячее и десерты — от 420 рублей. В Hello wine бранчи проходят с 9:00 до 16:00. Основное блюда можно заказать от 400 рублей, салаты и супы — от 390 и 290 рублей соответственно.
Еще в двух заведениях есть вегетарианское меню: Rada и Veggy. В кафе Rada ланч можно заказать с 12:00 до 16:00, а блюда стоят от 115 рублей. В Veggy есть шесть видов ланч-боулов за 450 рублей — они доступны с 12:00 до 17:00.
Ранее Сураев составлял топ летних веранд для завтрака в Красноярске.