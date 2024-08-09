prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 августа 2024, 08:29

Published 9 августа 2024, 08:29

Modified 9 августа 2024, 08:31

Updated 9 августа 2024, 08:31

Красноярский блогер составил топ-13 заведений для ланча в центре Красноярска

9 августа 2024, 08:29
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев составил топ-13 заведений для ланча в центре Красноярска.

Он опубликовал пост об этом в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Сураев уточнил, что указал минимальные цены за сеты или позиции в меню ланчей.

В большинстве заведений ланчи подают с 12:00 до 16:00. Например, в «Баран и бисер» два блюда на выбор, чурек и напиток стоят 650 рублей, в Harat’s pub все салаты и супы стоят 130 рублей, всё горячее — 160 рублей, а гарниры — 60 рублей.

В Tommy House салаты и супы во время ланча можно купить от 190 рублей, горячее — от 210 рублей. В Sadko салаты стоят от 398 рублей, супы — от 368 рублей, горячее — от 418 рублей.

В Villa Roberto салаты стоят от 240 рублей, супы от 210 рублей, а горячее — от 220 рублей. В пабе «Залечь на дно в Гамбурге» супы можно найти от 188 рублей, а салаты и горячее от 218 и 248 рублей соответственно.

В баре «Булгаков» во время ланча супы стоят от 210 рублей, салаты от 260 рублей, горячее от 290 рублей. В Mama Roma ланч работает по системе шведский стол — 690 рублей с человека.

Еще в нескольких заведениях чуть отличается время ланча. В Formaggi его можно заказать с 12:00 до 17:00. Салат или суп, основное блюдо и напиток обойдутся в 650 рублей.

В Урарту ланч доступен с 11:00 до 16:00. Там салаты стоят от 320 рублей, супы от 280 рублей, а горячее и десерты — от 420 рублей. В Hello wine бранчи проходят с 9:00 до 16:00. Основное блюда можно заказать от 400 рублей, салаты и супы — от 390 и 290 рублей соответственно.

Еще в двух заведениях есть вегетарианское меню: Rada и Veggy. В кафе Rada ланч можно заказать с 12:00 до 16:00, а блюда стоят от 115 рублей. В Veggy есть шесть видов ланч-боулов за 450 рублей — они доступны с 12:00 до 17:00.

Ранее Сураев составлял топ летних веранд для завтрака в Красноярске.

Читайте также:
Блогеры Супер Стас и Никита Сударь сняли обзор на красноярские заведенияВ каких заведениях Красноярска самая вкусная шаурма? Топ-6 мест от фудблогераФудблогер составила топ-7 ресторанов с сибирской кухней в КрасноярскеФудблогер составила топ-7 грузинских ресторанов в Красноярске
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Заведения#Кафе#Центр#Илья Сураев#Ланч
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика