Красноярский блогер составил топ-13 заведений для ланча в центре Красноярска

Еще в двух заведениях есть вегетарианское меню: Rada и Veggy. В кафе Rada ланч можно заказать с 12:00 до 16:00, а блюда стоят от 115 рублей. В Veggy есть шесть видов ланч-боулов за 450 рублей — они доступны с 12:00 до 17:00.