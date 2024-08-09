Прокуратура требует возбудить дело после продажи участка в Удачном за «копейки»

Posted 9 августа 2024, 05:08
Published 9 августа 2024, 05:08
Modified 11 августа 2024, 01:50
Updated 11 августа 2024, 01:50
По версии прокуратуры, в 2016 году ООО «ТемпСтрой» и администрация города заключили договор об аренде участка в Удачном. Спустя год фирма получила разрешение на возведение двух бань площадью 52,8 квадратных метра.
В 2021 году руководитель компании обратился в департамент муниципального имущества и земельных отношений с предложением выкупить землю по льготной цене.
В итоге мэрия продала компании участок площадью 5,6 тысячи квадратных метров за 2,1 миллиона рублей, рыночная стоимость которого составляет 60 миллионов рублей. Более того, кадастровая стоимость участка составила 14,3 миллиона рублей.
В прокуратуре пояснили, что такая сделка возможна, но только при соразмерности построек и площади выделенной земли. Однако в этом случае площадь участка была в 50 раз больше площади бань.
В итоге ведомство оспорило сделку, вернув участок в муниципальную собственность.
Прокуратура направила материалы в краевой Следком для возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) сотрудниками департамента муниципального имущества и земельных отношений.
В июне в прокуратуре рассказали, что при таких же обстоятельствах у руководителей ООО «ТемпСтрой» изъяли на Шахтеров 0,6 гектара кадастровой стоимостью 18 млн рублей.
Также в судах находятся еще сотни исков из-за предоставления участков площадью почти 800 га. С 2023–2024 года в муниципальную собственность возвращено 70 га.