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Posted 9 августа 2024, 11:59

Published 9 августа 2024, 11:59

Modified 9 августа 2024, 12:06

Updated 9 августа 2024, 12:06

В Красноярске хотят переименовать три остановки

9 августа 2024, 11:59
В администрации Свердловского района предложили жителям переименовать три автобусных остановки.

Как сообщили в администрации, с таким предложением вышли сами «ветераны и жители» района, чтобы красноярцам и туристам было легче ориентироваться в городе.

Остановку «ДОК» хотят переименовать в «Народный парк героев», «ЛПК» — в «Тихие Зори», а «Библиотеку слепых» — в «Специальную библиотеку».

Голосование о переименовании запустили в телеграм-канале района, пользователи могут проголосовать за или против, а также предложить собственный вариант.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Свердловский район#Администрация#Жители#Остановки#Ветераны
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