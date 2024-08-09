В Красноярске хотят переименовать три остановки

Posted 9 августа 2024, 11:59
Published 9 августа 2024, 11:59
Modified 9 августа 2024, 12:06
Updated 9 августа 2024, 12:06
Как сообщили в администрации, с таким предложением вышли сами «ветераны и жители» района, чтобы красноярцам и туристам было легче ориентироваться в городе.
Остановку «ДОК» хотят переименовать в «Народный парк героев», «ЛПК» — в «Тихие Зори», а «Библиотеку слепых» — в «Специальную библиотеку».
Голосование о переименовании запустили в телеграм-канале района, пользователи могут проголосовать за или против, а также предложить собственный вариант.