В Красноярском крае дочь хотела выселить слепого отца на улицу. У них давний конфликт

Posted 9 августа 2024, 06:36
Published 9 августа 2024, 06:36
Modified 9 августа 2024, 06:36
Updated 9 августа 2024, 06:36
По данным прокуратуры, пенсионер живет один в частном доме в селе Устюг. Выяснилось, что из-за аварийного состояния печного отопления зимой температура в доме не поднимается выше 6 градусов.
Как утверждает мужчина, дочь воспользовалась его слепотой и обманом убедила подписать дарственную в пользу внука.
«Проспекту Мира» в прокуратуре рассказали, что между отцом и дочерью давний конфликт. На протяжении многих лет они не общались друг с другом.
Также в ведомстве «ПМ» пояснили, что после оформления договора женщина подала иск в суд о принудительном выселении отца на улицу.
Сейчас прокуратура пытается добиться того, чтобы договор признали недействительным. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ).
Кроме того, пенсионеру планируют предоставить комфортное жилье.