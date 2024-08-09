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Posted 9 августа 2024, 06:36

Published 9 августа 2024, 06:36

Modified 9 августа 2024, 06:36

Updated 9 августа 2024, 06:36

В Красноярском крае дочь хотела выселить слепого отца на улицу. У них давний конфликт

9 августа 2024, 06:36

В Красноярском крае дочь пыталась выселить слепого отца на улицу

В Красноярском крае в Емельяновском районе 56-летняя женщина пыталась выселить 82-летнего отца из частного дома. Мужчина является инвалидом по зрению.

По данным прокуратуры, пенсионер живет один в частном доме в селе Устюг. Выяснилось, что из-за аварийного состояния печного отопления зимой температура в доме не поднимается выше 6 градусов.

Как утверждает мужчина, дочь воспользовалась его слепотой и обманом убедила подписать дарственную в пользу внука.

«Проспекту Мира» в прокуратуре рассказали, что между отцом и дочерью давний конфликт. На протяжении многих лет они не общались друг с другом.

Также в ведомстве «ПМ» пояснили, что после оформления договора женщина подала иск в суд о принудительном выселении отца на улицу.

Сейчас прокуратура пытается добиться того, чтобы договор признали недействительным. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Кроме того, пенсионеру планируют предоставить комфортное жилье.

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