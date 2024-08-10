«Метро быть. Ура, товарищи!»: красноярцы встали в пробку на Коммунальном мосту

Posted 10 августа 2024, 03:12
Published 10 августа 2024, 03:12
Modified 11 августа 2024, 12:30
Updated 11 августа 2024, 12:30
В Красноярске в ночь с 9 на 10 августа движение по Карла Маркса перекрыли на четырёх участках. Проспект Мира стал односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны.
Метростроители уже расставили блоки в планируемых местах перекрытий — на перекрёстках Маркса-Декабристов, Маркса-Горького, Маркса-Диктатуры Пролетариата и Маркса-Вейнбаума. Ограничения из-за строительства метрополитена будут действовать 2 года.
По данным сервиса 2gis, затор начинается с середины моста и тянется до перекрестка рядом со сквером Геологов.
«Всем приятного дня. Метро быть. Ура, товарищи!», — пишет один из автомобилистов
Пробка на Коммунальном мосту образовалась в первый же день после изменения схемы движения в центре города из-за строительства метро.
До этого координатор краевого подразделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов заявил, что после закрытия проезда по Карла Маркса ситуация с пробками в центре города серьезно ухудшится.