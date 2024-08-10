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Posted 10 августа 2024, 03:12

Published 10 августа 2024, 03:12

Modified 11 августа 2024, 12:30

Updated 11 августа 2024, 12:30

«Метро быть. Ура, товарищи!»: красноярцы встали в пробку на Коммунальном мосту

10 августа 2024, 03:12
Сюжет
Строительство метро
В Красноярске в субботу утром, 10 августа, образовалась большая пробка на Коммунальном мосту в сторону центра.

В Красноярске в ночь с 9 на 10 августа движение по Карла Маркса перекрыли на четырёх участках. Проспект Мира стал односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны.

Метростроители уже расставили блоки в планируемых местах перекрытий — на перекрёстках Маркса-Декабристов, Маркса-Горького, Маркса-Диктатуры Пролетариата и Маркса-Вейнбаума. Ограничения из-за строительства метрополитена будут действовать 2 года.

По данным сервиса 2gis, затор начинается с середины моста и тянется до перекрестка рядом со сквером Геологов.

«Всем приятного дня. Метро быть. Ура, товарищи!», — пишет один из автомобилистов

Пробка на Коммунальном мосту образовалась в первый же день после изменения схемы движения в центре города из-за строительства метро.

  • Ранее мы рассказывали о том, что из-за перекрытий в Красноярске с 10 августа глобально изменится схема движения общественного транспорта.

  • До этого координатор краевого подразделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов заявил, что после закрытия проезда по Карла Маркса ситуация с пробками в центре города серьезно ухудшится.

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