В Красноярске 12-летний мальчик ушел из дома и пропал. Его ищут больше суток

Posted 10 августа 2024, 03:31
Published 10 августа 2024, 03:31
Modified 10 августа 2024, 03:45
Updated 10 августа 2024, 03:45
Обновлено: как сообщили в полиции, мальчик самостоятельно вернулся домой. После этого мы удалили из поста его фото и приметы.
В МВД рассказали, что обстоятельства и причины подростка ухода выясняются.
В полицию обратилась бабушка подростка. Женщина рассказала, что днем 9 августа ее внук ушел из дома на Крупской и пропал.
В МВД заявили, что на поиски подростка ориентированы наружные наряды полиции. «Проспекту Мира» в ведомстве уточнили, что до этого мальчик не сбегал из дома.
Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего или видели мальчика, сообщите об этом по телефонам: 246-87-64 или 102.