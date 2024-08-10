В Красноярске 12-летний мальчик ушел из дома и пропал. Его ищут больше суток

В Красноярске больше суток ищут пропавшего 12-летнего мальчика

В Красноярске сотрудники полиции ищут 12-летнего мальчика, который ушел из дома 9 августа и пропал.

Обновлено: как сообщили в полиции, мальчик самостоятельно вернулся домой. После этого мы удалили из поста его фото и приметы. В МВД рассказали, что обстоятельства и причины подростка ухода выясняются. В полицию обратилась бабушка подростка. Женщина рассказала, что днем 9 августа ее внук ушел из дома на Крупской и пропал. В МВД заявили, что на поиски подростка ориентированы наружные наряды полиции. «Проспекту Мира» в ведомстве уточнили, что до этого мальчик не сбегал из дома. Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего или видели мальчика, сообщите об этом по телефонам: 246-87-64 или 102. Читайте также: Пропавшую в Дудинке 8-летнюю девочку нашли. Она ночевала у подруги Родители потерявшегося 5-летнего мальчика нашлись. Мать увидела его фото в соцсетях