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Posted 10 августа 2024, 03:31

Published 10 августа 2024, 03:31

Modified 10 августа 2024, 03:45

Updated 10 августа 2024, 03:45

В Красноярске 12-летний мальчик ушел из дома и пропал. Его ищут больше суток

10 августа 2024, 03:31

В Красноярске больше суток ищут пропавшего 12-летнего мальчика

В Красноярске сотрудники полиции ищут 12-летнего мальчика, который ушел из дома 9 августа и пропал.

Обновлено: как сообщили в полиции, мальчик самостоятельно вернулся домой. После этого мы удалили из поста его фото и приметы.

В МВД рассказали, что обстоятельства и причины подростка ухода выясняются.

В полицию обратилась бабушка подростка. Женщина рассказала, что днем 9 августа ее внук ушел из дома на Крупской и пропал.

В МВД заявили, что на поиски подростка ориентированы наружные наряды полиции. «Проспекту Мира» в ведомстве уточнили, что до этого мальчик не сбегал из дома.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего или видели мальчика, сообщите об этом по телефонам: 246-87-64 или 102.

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