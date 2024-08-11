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Posted 11 августа 2024, 05:01

Published 11 августа 2024, 05:01

Modified 11 августа 2024, 07:12

Updated 11 августа 2024, 07:12

Из-за постоянных воскресных пробок на въезде в Красноярск будет дежурить экипаж ДПС

11 августа 2024, 05:01
На въезде в Красноярск со стороны Дивногорска будет дежурить экипаж ДПС. Такое решение приняли из-за постоянно накапливающихся там пробок в конце выходных.

Красноярцы в воскресенье уже на протяжении нескольких недель встают в многокилометровую пробку — примерно от Овсянки до зоопарка «Роев Ручей». Это происходило 7 июля, 14 июля, 28 июля и 4 августа.

«Предупреждаем водителей о возможных затруднениях на въезде в город Красноярск со стороны города Дивногорска», — написали в Госавтоинспекции утром 11 августа.

Полицейские призвали водителей выбирать альтернативные маршруты или время поездки: утро или день, когда поток авто не такой плотный, как вечером.

На дороге будут дежурить полицейские, чтобы «помогать с проездом трудного участка».

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дивногорск#Пробки#ДПС#Затор#Пробка#Госавтоинспекция
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