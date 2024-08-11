Из-за постоянных воскресных пробок на въезде в Красноярск будет дежурить экипаж ДПС

На въезде в Красноярск со стороны Дивногорска будет дежурить экипаж ДПС. Такое решение приняли из-за постоянно накапливающихся там пробок в конце выходных.