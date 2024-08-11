Из-за постоянных воскресных пробок на въезде в Красноярск будет дежурить экипаж ДПС

Posted 11 августа 2024, 05:01
Published 11 августа 2024, 05:01
Modified 11 августа 2024, 07:12
Updated 11 августа 2024, 07:12
«Предупреждаем водителей о возможных затруднениях на въезде в город Красноярск со стороны города Дивногорска», — написали в Госавтоинспекции утром 11 августа.
Полицейские призвали водителей выбирать альтернативные маршруты или время поездки: утро или день, когда поток авто не такой плотный, как вечером.
На дороге будут дежурить полицейские, чтобы «помогать с проездом трудного участка».