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Posted 12 августа, 09:34

Published 12 августа, 09:34

Modified 12 ноября, 12:10

Updated 12 ноября, 12:10

Почти 15,7 млрд рублей получили МСП легкой промышленности при господдержке

Почти 15,7 млрд рублей получили МСП легкой промышленности при господдержке

12 августа 2024, 09:34
Фото: freepik.
За первую половину 2024 года компании из сферы легкой промышленности смогли привлечь почти 15,7 миллиарда рублей по 900 кредитам, выданным на льготных условиях и с поручительствами Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций.

За первую половину 2024 года компании из сферы легкой промышленности смогли привлечь почти 15,7 миллиарда рублей по 900 кредитам, выданным на льготных условиях и с поручительствами Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций.

Из этих средств более 10 миллиардов рублей поступило на поддержку малых и микропредприятий, для которых самым привлечение банковского финансирования часто сопряжено с определенными сложностями. Рост числа таких кредитов достиг 33%, объем поддержки сохранился на уровне 2023 года, пишет РИА Новости.

Среди регионов, которые вышли в лидеры по оказанной финансовой господдержке, — Москва (с показателем 2,9 миллиарда рублей), Ивановская область (2,2 миллиарда рублей), Московская область (1,1 миллиарда рублей), Алтайский край и Нижегородская область (по 0,7 миллиарда рублей), Смоленская и Свердловская области (по 0,69 миллиарда рублей).

Также более 200 компаний присоединились к проекту «МСП шьет», в рамках которого получили поддержку в сбыте продукции и сопровождение по мерам государственной поддержки.

Проект «МСП шьет» стартовал в начале 2024 года. Он был нацелен на развитие бизнеса отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики. За полгода работы проекта было проведено два отбора на льготное размещение товаров в крупном московском универмаге «ТЕЛЕГРАФ».

12 компаний получили возможность представлять свои бренды на площадке универмага, это производители курток и пуховиков, женской одежды, декоративной, уходовой косметики и бижутерии.

В рамках проекта также состоялся акселератор индустрии моды и красоты. Участники программы занимались работой по привлечению клиентов, оптимизации затрат на бизнес-процессы, развитию маркетинговых стратегий. Например, бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода начал работу на маркетплейсе Lamoda, открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, продажи которых выросли на 20%. Лаборатория косметики и аксессуаров Floremi нарастила число заказов на 30%.

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