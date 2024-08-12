Почти 15,7 млрд рублей получили МСП легкой промышленности при господдержке

В рамках проекта также состоялся акселератор индустрии моды и красоты. Участники программы занимались работой по привлечению клиентов, оптимизации затрат на бизнес-процессы, развитию маркетинговых стратегий. Например, бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода начал работу на маркетплейсе Lamoda, открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, продажи которых выросли на 20%. Лаборатория косметики и аксессуаров Floremi нарастила число заказов на 30%.